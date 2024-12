Paolo Sorrentino: annunciato il suo nuovo film, ecco i primi dettagli

Mentre si gode l'incredibile successo di Parthenope, che ha battuto il record di incassi dei suoi precedenti film compreso il premio Oscar _La grande bellezza, Paolo Sorrentino non ha intensione di riposarsi. Annunciato pochi minuti fa il suo nuovo lungometraggio di cui sono stati svelati i primi dettagli.

Secondo quanto rivelato da The Apartment, il film si intitolerà La grazia e vedrà nuovamente protagonista Toni Servillo, alla sua settima collaborazione con il regista Premio Oscar. Nessun dettaglio, al momento, sul contenuto del film che dovrebbe essere una storia d'amore ambientata in Italia ed entrerà in fase di riprese nella primavera 2025, naturalmente in Italia.

Scritto e diretto da Paolo Sorrentino, La grazia è un film Fremantle prodotto da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e dalla Numero 10 dello stesso Sorrentino, in associazione con PiperFilm. Il film uscirà in Italia distribuito da PiperFilm.

Un legame inossidabile

Toni Servillo e Paolo Sorrentino insieme a Cannes

Dopo il cast variopinto di Parthenope, per La grazia Paolo Sorrentino tornerà ad affidarsi a Toni Servillo, da lui diretto ben sette volte a partire da L'uomo in più, in cui Servillo interpretava un vecchio crooner dipendente dalla cocaina. Sono seguiti poi Le conseguenze dell'amore, Il divo, con Servillo nel ruolo di Giulio Andreotti, La grande bellezza e Loro, duplice focus sulla figura di Silvio Berlusconi.