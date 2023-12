Paola Cortellesi è la star italiana più letta sul web, ma Alessandro Siani è il re del Natale

Quali attori e film cercando gli utenti italiani sul web? Ce lo svela Taboola, piattaforma leader mondiale nell'offerta di raccomandazioni per l'open web. Secondo la piattaforma la più letta è Paola Cortellesi con il suo travolgente esordio alla regia, C'è ancora domani, ma le ricerche natalizie si concentrano su Alessandro Siani la cui nuova fatica, Succede anche nelle migliori famiglie, è uno dei film di Natale 2023 al cinema.

Succede anche nelle migliori famiglie, una foto di Alessandro Siani

Con quasi 32 milioni di incasso, C'è ancora domani ha già superato i circa 28 milioni di Oppenheimer e rischia di diventare il primo incasso dell'anno davanti a Barbie e ai suoi oltre 32 milioni di incassi. In attesa di capire a gennaio quali saranno i film più visti durante le feste, ecco i risultati di una peculiare analisi relativa ai titoli in programmazione nei giorni di festa e ai loro protagonisti per capire in che direzione si sta orientando l'attenzione della rete.

Per il mondo del web questo sembrerebbe essere il Natale di Alessandro Siani: secondo Taboola (www.taboola.com/it), l'attore e regista napoletano è il talent più letto negli ultimi 90 giorni relativamente ai film che saranno protagonisti delle feste. Taboola ha analizzato i dati sulle visualizzazioni delle pagine di tutti gli editori italiani con cui collabora per evidenziare che alla data del 19 dicembre nella sezione Arte e Intrattenimento il protagonista davanti e dietro la macchina da presa di Succede solo nelle migliori famiglie (in uscita il 1 gennaio) è stato letto 177.000 volte, quasi l'80% di volte in più di Pio & Amedeo (protagonisti di Come può uno scoglio, al cinema dal 28 dicembre, che sono stati letti 99.000 volte) e del risultato di Adagio di Stefano Sollima (che ha un risultato aggregato tra nome film, regista e cast di 90.000 visualizzazioni) e 2.8 volte in più di Ficarra e Picone (che totalizzano 64.000 visualizzazioni tra loro e il nome del loro film Santocielo, in sala da qualche giorno) e del duo Fabio De Luigi e Stefano Accorsi (che sono stati letti un totale di 65.000 volte e sono in uscita il 1 gennaio con 50 km all'ora), mentre Diego Abatantuono, nel cast di Improvvisamente a Natale mi sposo, ha registrato 45.000 visualizzazioni.

C'è ancora domani, il Ministero della cultura aveva negato i fondi al film di Paola Cortellesi "Scarso valore"

Il trionfo di Paola Cortellesi

Sul versante internazionale grande aspettativa per Ferrari di Michael Mann che, grazie a un cast stellare, ha totalizzato 114.000 visualizzazioni, ma grande attesa anche per il nuovo capitolo Aquaman e il Regno Perduto, il cui titolo è stato letto 63.000 volte (90.000 contando anche il nome di Jason Momoa), seguito da Wish della Disney letto 59.000 volte, e Wonka (visualizzato 29.000 volte ma numero che sale a 71.000 se considerato anche Timothée Chalamet).

Un campionato a parte invece è quello di Paola Cortellesi, visualizzata ben 1.1 milioni di volte, e la cui sua sorprendente opera prima C'è ancora domani è stata letta 118.000 volte, ma il suo film è ormai in testa alle classifiche da 8 settimane e questo giustifica il dominio della readership sui siti web. Ora non ci resta che aspettare il responso del pubblico.

La classifica dei talent e film italiani delle feste più letti negli ultimi 90 giorni nella categoria Arte e Intrattenimento

Paola Cortellesi + C'è ancora domani - 1.218.000 Alessandro Siani - 177.000 Pio & Amedeo - 99.000 Adagio di Stefano Sollima (regista, cast e titolo) - 90.000 Fabio De Luigi + Stefano Accorsi - 65.000 Ficarra e Picone + Santocielo - 64.000 Diego Abatantuono - 45.000

La classifica dei talent e film internazionali delle feste più letti negli ultimi 90 giorni nella categoria Art and Entertainment