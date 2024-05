Paola Cortellesi pronta per i David: 'Dedico C'è ancora domani a mia figlia e alla sua generazione'

C'è ancora domani di Paola Cortellesi sarà probabilmente protagonista della cerimonia di premiazione dei David di Donatello 2024, forte delle sue 19 candidature. Presente alla celebrazione al Quirinale che precede la serata, la regista e attrice ha voluto fare una dedica importante.

La Cortellesi ha ribadito di aver dedicato il film alla figlia e alla sua generazione: "Questa dedica l'ho impressa sullo schermo. Questo film è non solo per Laura, la mia musa, ma per tutte le bambine che diventeranno ragazze e che dovranno occuparsi di difendere i nostri diritti. Noi abbiamo fatto del nostro meglio, adesso tocca a loro, ragazze e ragazzi insieme, difendere quello che è stato conquistato con tante difficoltà da altre persone".

C'è ancora domani: Paola Cortellesi sul set del film

L'attrice ha poi insistito sull'importanza del riconoscimento ricevuto al Quirinale dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Il momento del Quirinale è importante perché celebra tutto il lavoro degli artisti che non è sempre celebrato. A volte è sottovalutato, altre addirittura ostacolato".

Parlando delle numerose candidature di C'è ancora domani, che lo eleggono a film favorito della serata, la Cortellesi ha commentato: "Naturalmente tutte le candidature, com'è giusto, non si potranno tradurre in altrettanti premi, ma questo è già un benvenuto per me che esordisco con questo film".

C'è ancora domani di Paola Cortellesi supera Barbie e diventa il primo incasso dell'anno in Italia

La cerimonia di consegna dei David di Donatello 2024 si terrà stasera e verrà trasmessa in diretta su Rai 1 dagli Studi di Cinecittà. A condurre la serata saranno i conduttori Carlo Conti e Alessia Marcuzzi.