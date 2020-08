Panic Room: stasera su Rai4 il thriller di David Fincher

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda il thriller diretto da David Fincher Panic Room, con Jodie Foster e una giovanissima Kristen Stewart.

Stasera su Rai4, alle 21:20, va in onda Panic Room, il thriller diretto da David Fincher nel 2002, che vede protagonisti Jodie Foster, una giovanissima (solo 12 anni all'epoca) Kristen Stewart, Forest Whitaker e Jared Leto.

Meg Altman (Jodie Foster) si trasferisce a Manhattan con sua figlia Sarah (Kristen Stewart), dopo aver divorziato dal marito. La prima notte nella loro nuova casa, tre sconosciuti (interpretati da Forest Whitaker, Dwight Yoakam e Jared Leto) fanno irruzione per cercare una grossa somma di denaro che il precedente proprietario dell'appartamento aveva nascosto in casa. Meg e Sarah, spaventate dall'intrusione, si chiudono nella panic room, una stanza blindata dotata di telecamere. E per loro sarà l'inizio di un lungo incubo...