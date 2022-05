Panic Room, David Fincher: "Ho davvero esagerato con le star del film durante le riprese"

In un'intervista del 2021 pubblicata da Variety , David Fincher si è riunito con Ben Affleck per riflettere sulla realizzazione di Gone Girl e, in quell'occasione, il leggendario regista ha anche parlato di Panic Room, rivelando di non essere stato del tutto corretto nei confronti del suo cast durante le riprese.

Nell'intervista, Affleck ha affermato di aver visionato Panic Room per prepararsi al suo ruolo ne L'amore bugiardo - Gone Girl e per farsi un'idea su come Fincher era solito dirigere i suoi progetti. Affleck ha rivelato di essere rimasto molto colpito dal film, definendolo un "documento sorprendente".

Il regista, in seguito, a proposito della pellicola ha dichiarato: "No, quel film non ha funzionato. E non ha funzionato per uno dei motivi più interessanti, ovvero che manca un senso di paternità da parte degli attori. E c'è bisogno di quell'aspetto. Ho esagerato con il cast durante le riprese, non si sentivano in grado di 'fermare il treno' per dirmi quello che pensavano, per aggiungere o cambiare alcune cose".

"Un set cinematografico è un organismo, ci deve essere una certa resistenza al giusto movimento. Quello che è successo sul set di Panic Room, la cosa peggiore, è che ha alienato Forest Whitaker. Lui ha così tanto da dare, è così eccezionale. E dopo quattro o cinque settimane di riprese, semplicemente, si sentiva demoralizzato", ha concluso David Fincher.