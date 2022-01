Kristen Stewart parla del suo rapporto con Nicole Kidman, con la quale avrebbe dovuto recitare in Panic Room

Questo Lunedì Kristen Stewart ha rivelato di avere un profondo rapporto di amicizia con Nicole Kidman, durante l'ultimo episodio del The Late Show With Stephen Colbert. La rivelazione dell'attrice 31enne, che avrebbe dovuto recitare con la Kidman in Panic Room, è arrivata durante il tour promozionale del suo nuovo film, Spencer, in cui interpreta la defunta principessa Diana.

Stephen, 57 anni, ha notato che Kristen ha ricevuto il plauso della critica per la sua interpretazione e ha chiesto all'attrice la sua opinione a proposito di questo periodo dell'anno, al che la Stewart ha risposto: "Lo adoro, ho anche parlato con Nicole Kidman per circa 45 minuti durante una chiamata Zoom. Dopo la nostra conversazione mi ha mandato die fiori, si è divertita molto a parlare con me."

"In realtà abbiamo lavorato insieme, anni fa, ma lei fu costretta ad abbandonare il set del film perché si ferì durante le riprese. Avrebbe dovuto recitare con me in Panic Room", ha raccontato la star a proposito della pellicola del 2002. L'attrice di Spencer ha confermato che Jodie Foster, 59 anni, ha ottenuto il ruolo dopo che si è verificato l'incidente che ha impedito alla Kidman di recitare nel film.

Stephen si è anche congratulato con Kristen Stewart, sempre durante l'intervista, per essersi fidanzata con la sceneggiatrice Dylan Meyer; a queso proposito l'attrice ha rivelato: "Voglio fare una grande festa o qualcosa del genere. Non amo molto le cerimonie. A volte penso che potremo sposarci anche domani, così, all'improvviso, per poi uscire la sera con amici e parenti come se niente fosse."