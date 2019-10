Panama Papers, su Netflix in streaming da oggi!

Panama Papers arriva oggi in streaming su Netflix nel catalogo di ottobre e farà felici tutti i fan del cinema d'autore, di Meryl Streep e del cinema di 'inchiesta'.

Panama Papers, intitolato originariamente The Laundromat, è stato presentato alla 76° Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, ed è ispirato allo scandalo dei Panama Papers: 11 milioni di documenti confidenziali dello studio legale Panama Mossack Fonseca, che hanno dimostrato come politici e potenti abbiano nascosto i propri capitali nel paradiso fiscale di Panama. Scott Z. Burns ha adattato la sceneggiatura per il film dal romanzo del giornalista Jake Bernstein, vincitore del Premio Pulitzer, Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite.

Panama Papers: Meryl Streep in una scena del film

Sul piccolo schermo vedremo Ellen Martin (Meryl Streep): quando la sua vacanza idilliaca prende una piega inattesa, la donna comincia a fare ricerche su una polizza assicurativa falsa, per ritrovarsi in un giro infinito di loschi traffici, riferibili a uno studio legale di Panama specializzato nell'aiutare i cittadini più ricchi del mondo ad accumulare fortune ancora più grandi. Gli affascinanti - ed elegantissimi - soci fondatori Jürgen Mossack e Ramón Fonseca sono esperti nel trovare soluzioni seducenti, attraverso società fittizie e conti offshore, per aiutare i ricchi e potenti a prosperare. Ci mostreranno che il problema di Ellen è solo la punta dell'iceberg dell'evasione fiscale, delle tangenti e di altre assurdità con le quali i super ricchi sostengono il sistema finanziario corrotto del mondo.

Panama Papers, la recensione: con Steven Soderbergh i panni sporchi si lavano su Netflix

Il film sfreccia attraverso un caleidoscopio di comiche deviazioni in Cina, Messico, Africa (via Los Angeles) e Caraibi, fino all'incidente dei Panama Papers del 2016, occasione in cui i giornalisti fecero trapelare i documenti segreti criptati dei clienti di alto profilo di Mossack Fonseca.

