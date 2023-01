Pamela Anderson ricorda lo spiacevole incidente con Tim Allen: "Mi mostrò il suo pene sul set"

Pamela Anderson è tornata nuovamente alla ribalta per via di numerose dichiarazioni shock contenute nel suo libro di memorie, Love, Pamela, in cui narra nel dettaglio l'evoluzione da semplice ragazza di Vancouver Island a icona sexy degli anni '90.

Tra i vari aneddoti figura uno spiacevole incidente che, stando alle parole di Pamela Anderson, sarebbe avvenuto nel 1991 sul set di Quell'uragano di papà, celebre sit-com con Tim Allen. "Eravamo sul set durante il primo giorno di riprese ed ero appena uscita dal mio camerino. Tim era nel corridoio e indossava soltanto un accappatoio. A un certo punto lo ha aperto ed era completamente nudo, mi ha mostrato velocemente i suoi genitali. Mi disse ridendo che adesso eravamo pari visto che mi aveva vista già nuda".

L'attore ha completamente negato il tutto in una dichiarazione esclusiva ai microfoni di Variety, ma il racconto dell'ex star di Baywatch ha fatto molto discutere.

Pamela Anderson non ha mai guardato il sex tape con Tommy Lee: "Mi ha fatto molto male"

Il 31 gennaio arriverà su Netflix Pamela, a love story, documentario che racconterà gran parte della vita della star, partendo dalla sua infanzia nella piccola cittadina di Ladysmith, nella British Columbia, passando per le prime esperienze come modella e attrice, arrivando alla maternità, all'attivismo e alla sua sempre turbolenta ricerca dell'amore.

Le informazioni arrivano direttamente dalla protagonista del documentario, in quello che sarà indubbiamente un evento senza precedenti. La serie è prodotta da Jessica Hargrave, Julian Nottingham e Brandon Thomas Lee, il figlio maggiore di Anderson e Tommy Lee.