Pamela Anderson, dal documentario Netflix arrivano le prime immagini

Il documentario per Netflix, Pamela, A Love Story, racconterà l'infanzia e la gioventù di Pamela Anderson come mai prima d'ora

Netflix ha rilasciato le prime immagini di Pamela, A Love Story, il documentario in arrivo a fine gennaio 2023 sul Pamela Anderson. A differenza della recente serie tv Pam & Tommy, l'attrice e icona canadese stavolta è parte integrante della produzione e darà la sua unica testimonianza diretta sugli anni che hanno preceduto il suo debutto nel mondo dello spettacolo.

In realtà Pamela, A Love Story racconterà gran parte della vita di Anderson, partendo dalla sua infanzia nella piccola cittadina di Ladysmith, nella British Columbia, passando per le prime esperienze come modella e attrice, arrivando alla maternità, all'attivismo e alla sua sempre turbolenta ricerca dell'amore. Le informazioni arrivano direttamente dalla protagonista del documentario, in una condivisione di informazioni finora mai avvenuta da parte della più famosa bagnina del mondo. La già menzionata Pam & Tommy ha probabilmente acuito un bisogno di accuratezza già nell'aria da tempo, che riesca a ritrarre Anderson al di fuori del fatto di cronaca che l'ha resa (involontariamente) un sex symbol globale.

Anderson racconta

Nel medesimo giorno del debutto della serie Netflix, il 31 gennaio, un altro tassello del progetto andrà al suo posto, con l'uscita del libro autobiografico Love, Pamela scritto da Anderson stessa. Le informazioni sulla vita dell'attrice arriveranno quindi a pioggia, permettendo a Pamela di prendere finalmente il pieno controllo sua storia, così spesso raccontata da altri in terza persona.

Pamela, a love story è prodotto da Jessica Hargrave, Julian Nottingham e Brandon Thomas Lee, il figlio maggiore di Anderson e Tommy Lee. La regia è invece affidata a un nome già noto nel settore del documentario, Ryan White, già creatore della docuserie Netflix The Keepers. L'uscita di Pamela, A Love Story segnerà il culmine di un lavoro durato anni, che finalmente darà voce all'unica persona capace di raccontare la storia di Pamela Anderson come si deve, ovvero Pamela Anderson.