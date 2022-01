Pam & Tommy, Lily James sulla trasformazione in Pamela Anderson: "Liberatoria"

Lily James ha sorpreso tutti nelle prime foto di Pam & Tommy, miniserie di Hulu in arrivo su Disney+ in cui interpreta Pamela Anderson. Una trasformazione che le è piaciuta molto e le ha dato delle sensazioni uniche.

Pam & Tommy: una scena della serie

In una nuova intervista pubblicata su Net a Porter, Lily James ha parlato di questo imminente nuovo progetto intitolato Pam & Tommy, molto atteso. La giovane attrice ha parlato di com'è stato trasformarsi in Pamela Anderson, un ruolo che le è piaciuto molto:

"Non ho mai lavorato così duramente. Ho letto i libri che Pamela Anderson ha scritto, ho letto le sue poesie, posso ripetere a pappagallo tutte le sue interviste. Non ho mai fatto nulla in cui sembro molto diversa da me stessa prima. E mi piacerebbe davvero continuare in questo modo, perché ho sentito che c'era qualcosa di molto liberatorio. Ho avuto un coraggio che è venuto da quello. Un coraggio che è venuto dallo scomparire."

Courtney Love definisce la serie su Pamela Anderson "vile": "Lily James si vergogni, chiunque lei sia"

Lily James si è trovata così bene in quel ruolo speciale e ha persino scherzato sul fatto che odiava tornare alla sua normalità quotidiana dopo le riprese: "Era come essere spogliati di tutti questi superpoteri! Mi è davvero piaciuta la fisicità e la sensualità, anche fino alle unghie lunghe. C'era così tanto carattere a cui aggrapparmi: è stato davvero elettrizzante".

Il 2 febbraio 2022 Pam & Tommy approderà su Disney+, raccontando la cronaca della vorticosa relazione tra l'attrice Pamela Anderson e il rocker Tommy Lee, iniziata con il loro matrimonio dopo essersi conosciuti solo per 96 ore nel 1995.