Pam & Tommy: la data di uscita su Disney+ è ufficiale

Oggi, Lunedì 20 dicembre 2021, Disney+ ha annunciato che la serie originale basata sul batterista dei Mötley Crüe, Tommy Lee, e l'attrice Pamela Anderson, intitolata Pam & Tommy, debutterà in Italia mercoledì 2 febbraio con i primi tre episodi, su Star all'interno di Disney+.

La serie, che si basa sul matrimonio tra Lee e la Anderson dopo l'uscita del loro famigerato sex tape che i due avevano registrato privatamente durante la loro luna di miele, è interpretata da un cast di star che include Lily James, Sebastian Stan, Nick Offerman, Taylor Schilling e Seth Rogen.

Gli executive producer di Pam & Tommy sono Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver e Alex McAtee per Point Grey; Megan Ellison, Sue Naegle e Ali Krug per Annapurna. La serie è scritta dagli executive producer Rob Siegel e DV DeVincentis e diretta dall'executive producer Craig Gillespie.

L'uscita di Pam & Tommy, annunciata qualche tempo fa dalla rete Hulu, è stata anticipata da diverse immagini pubblicate nei mesi scorsi dai protagonisti e, secondo quanto riportato da una fonte anonima, Pamela Anderson non sarebbe per niente entusiasta del progetto mentre Tommy Lee si è mostrato più aperto, dichiarando che "ritiene che moltissime persone pensino si tratti di una sola cosa [ovvero il sex tape] ma in realtà è molto di più, si tratta della privacy e di come le cose diventavano folli in quegli anni. Ora esistono leggi diverse".