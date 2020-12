Palmer: Justin Timberlake nel trailer del film in arrivo su Apple TV+

Palmer è il nuovo film con protagonista Justin Timberlake che verrà distribuito da Apple TV+ e il trailer regala le prime sequenze del progetto che debutterà in streaming il 29 gennaio.

Nel video si assiste a cosa accade quando un uomo esce di prigione e torna a vivere con la nonna, ritrovandosi anche a occuparsi del figlio di una vicina dell'anziana. Nel filmato si assiste alle reazioni della comunità al ritorno del "criminale" e come il protagonista stringe un legame unico con il ragazzino, a sua volta emarginato.

Il film Palmer è stato diretto da Fisher Stevens (The Cove) e racconta la storia di un ex campione di football, interpretato da Justin Timberlake, che trascorre un periodo in prigione e poi torna nella città in cui è cresciuto per provare a raddrizzare la propria vita. L'uomo si ritrova inaspettatamente alle prese con il compito di occuparsi di un ragazzo davvero unico che è stato abbandonato dalla madre.

La sceneggiatura è firmata da Cheryl Guerriero.

Nel cast di Palmer ci saranno anche Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright e Ryder Allen, al suo debutto nel mondo del cinema.