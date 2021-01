Palmer: ecco come Justin Timberlake ha messo su otto chili di muscoli per il film

Per il suo nuovo film, il dramma Apple TV+ Palmer, la popstar Justin Timberlake ha messo su otto chili... di muscoli. Poche ore fa il suo personal trainer, Ben Bruno, ha postato su Instagram un video of Timberlake che si allena con i pesi definendolo "una bestia".

"Uno sguardo all'anno scorso, quando @justintimberlake si stava allenando per mettersi in forma per il ruolo in Palmer, che uscirà domani" ha scritto Bruno. "Justin si allena costantemente tutto l'anno, ma una volta fissato un obiettivo, lo segue con una concentrazione e uno sforzo intensi e fa tutto il necessario."

Bruno prosegue "Qui sta lavorando con 55 chili sulla barra, che è davvero tanto. Nessuno degli atleti professionisti che alleno è stato in grado di batterlo, e nemmeno io, il che è davvero molto fastidioso perché il sollevamento è l'unica cosa che pensavo di poter fare meglio di lui. È davvero bello vedere un ragazzo nella posizione di Justin fare questo tipo di sforzo e spostare pesi così pesanti perché non importa chi sei, non puoi comprare risultati in palestra. Devi lavorare per questo. È una bestia e penso che amerete il film."

Justin Timberlake ha pubblicato lo stesso video sulla sua pagina scrivendo:

"Il mio uomo @benbrunotraining mi ha fatto il mazzo ancora una volta! Grazie di avermi spinto ad essere pronto per #PALMER... e per aiutarmi sempre a raggiungere gli obiettivi per i miei ruoli, tour e VITA!!!"

Palmer, diretto da Fisher Stevens, racconta la storia di un ex campione di football, interpretato da Justin Timberlake, che trascorre un periodo in prigione e poi torna nella città in cui è cresciuto per provare a raddrizzare la propria vita. L'uomo si ritrova inaspettatamente alle prese con il compito di occuparsi di un ragazzo davvero unico che è stato abbandonato dalla madre.

Palmer è disponibile su Apple TV+ da oggi 29 gennaio.