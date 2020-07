Palmer: il film con star Justin Timberlake arriverà su Apple TV+

Palmer, il film con protagonista Justin Timberlake, verrà distribuito su Apple TV+.

L'atteso progetto è attualmente in fase di post-produzione e la piattafroma di streaming non ha rivelato in che periodo potrebbe debuttare sugli schermi.

Il film Palmer è stato diretto da Fisher Stevens (The Cove) e racconta la storia di un ex campione di football, interpretato da Justin Timberlake, che trascorre un periodo in prigione e poi torna nella città in cui è cresciuto per provare a raddrizzare la propria vita. L'uomo si ritrova inaspettatamente alle prese con il compito di occuparsi di un ragazzo davvero unico che è stato abbandonato dalla madre.

La sceneggiatura è firmata da Cheryl Guerriero.

Nel cast di Palmer ci saranno anche Juno Temple, June Squibb, Alisha Wainwright e Ryder Allen, al suo debutto nel mondo del cinema.