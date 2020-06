Palm Springs: il trailer della commedia con Andy Samberg e Cristin Milioti

Palm Springs arriverà su Hulu il 10 luglio e il trailer regala le prime divertenti sequenze dell'originale commedia romantica presentata al Sundance Film Festival.

Il video mostra infatti quello che accade quando due invitati a un matrimonio si ritrovano a vivere sempre lo stesso giorno, apparentemente senza una via d'uscita.

Al centro della trama di Palm Springs ci sono Nyles (Andy Samberg) e Sarah (Cristin Milioti), due invitati a un matrimonio a Palm Springs, in California. Tra i due c'è un'attrazione che li spinge ad appartarsi, ritrovandosi però alle prese con un inspiegabile attacco. Quando la ragazza segue il giovane dentro una caverna, nonostante fosse stata avvertita di non farlo, si ritrova bloccata in un loop temporale da cui non sembra possibile uscire, risvegliandosi sempre la mattina prima delle nozze.

La regia del film c'è Max Barbakow e nel cast del lungometraggio ci sono anche Camila Mendes, Tyler Hoechlin, Peter Gallagher, J.K. Simmons, Meredith Hagner e Chris Pang.