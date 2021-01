Wonder: che malattia ha il bambino protagonista del film

Auggie, il protagonista di Wonder, è un bambino affetto da una rara malattia che colpisce in media un ragazzino su cinquantamila.

Wonder narra la storia di Auggie, un ragazzino nato con una deformazione facciale dovuta alla sindrome di Treacher-Collins che, insieme ad altre complicazioni, lo ha portato in sala operatoria più di venti volte. Il bambino si rivela un ottimo studente e un ottimo amico per chi è abbastanza intelligente da andare oltre al suo aspetto fisico.

Wonder: Jacob Tremblay e Julia Roberts in una scena del film

La malattia è una disostosi mandibolo-facciale e afflige in media un bambino su 50.000. I neonati affetti da questa sindrome presentano gravi malformazioni facciali, soprattutto di zigomi, orbite degli occhi e mandibola, in associazione a difficoltà respiratorie ed uditive.

I soggetti affetti da questa patologia devono sottoporsi a numerosi interventi chirurgici, in particolare di plastica maxillofacciale. L'intervento precoce per l'udito è fondamentale per favorire la capacità di parlare normalmente ed è opportuno aggiungere anche che i soggetti affetti dalla sindrome, generalmente, non presentano nessuna sorta di ritardo mentale.

Jacob Tremblay, l'interprete di Auggie, assieme sua famiglia, visitò il Children's Craniofacial Association prima dell'inizio delle riprese e il giovane attore ebbe modo di fare amicizia con molti bambini affetti dalla sindrome di Treacher Collins.

Wonder: Jacob Tremblay in una scena del film

Il trucco protesico di Tremblay, progettato e creato da Arjen Tuiten, richiedeva circa un'ora e mezza per essere applicato, ogni mattina, prima dell'inizio delle riprese. Consisteva in una calotta cranica con orecchie protesiche attaccate, una protesi facciale che copriva il viso di Jacob e una parrucca per completare il tutto.