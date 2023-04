Wonder, stasera su Rai 1: trama, cast e curiosità del film con Julia Roberts

Stasera 19 aprile su Rai 1 va in onda Wonder: trama, cast e alcune curiosità del film con Julia Roberts.

Stasera 19 aprile su Rai 1, in prima serata, va in onda Wonder, il film drammatico con Julia Roberts. La pellicola è stata diretta da Stephen Chbosky, il regista è autore della sceneggiatura insieme a Steve Conrad e Jack Thorne. Trama, curiosità, cast e trailer del lungometraggio.

Wonder: trama del film in onda su Rai 1

Wonder: Jacob Tremblay e Julia Roberts in una scena del film

August "Auggie" Pullman ha dieci anni e una grave anomalia cranio-facciale che gli ha impedito finora di frequentare la scuola. Dopo ventisette interventi, Auggie si appresta ad iniziare il quinto anno alla Beecher Prep, consapevole che l'integrazione non sarà facile.

Wonder: Owen Wilson e Julia Roberts in una scena del film

Nonostante l'aspetto fuori dall'ordinario, Auggie è un bambino normale con una passione per i videogiochi e Halloween, l'unico giorno dell'anno in cui si sente "normale". Cresciuto tra le cure amorevoli della sua famiglia, Auggie deve ora confrontarsi con gli sguardi sconcertati e sorpresi dei suoi compagni di scuola e dimostrare loro che, nonostante la sua malformazione, è come tutti gli altri e merita di essere accettato.

Wonder: Noah Jupe in una scena del film

Wonder: curiosità sul film del 19 aprile su Rai 1

Wonder è stato distribuito in Italia a partire dal 21 dicembre 2017 grazie a 01 Distribution. La pellicola è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo scritto da R. J. Palacio e pubblicato nel 2012. Il giovane attore Jacob Tremblay, che interpreta il protagonista Auggie, ha dovuto trascorrere fino a due ore al giorno di trucco prostetico per il ruolo.

Wonder: Noah Jupe in una scena del film

Il film è stato girato in diverse location tra cui New York City, Vancouver, e la Columbia Britannica. Ha ottenuto un grande successo di critica e pubblico ed è stato candidato a diversi premi, tra cui il Premio Oscar per il trucco. Qui trovate la nostra recensione di Wonder.

Wonder: Interpreti e personaggi