"Pagate i salari o vi spoileriamo Succession" le minacce creative degli sceneggiatori in sciopero

Mentre lo sciopero degli sceneggiatori entra nella sua terza settimana, ci sono pochi segni di risoluzione tra la Writers Guild of America e l'Alliance of Motion Picture and Television Producers. I picchetti intorno agli uffici degli studi e ai set di produzione hanno costretto allo stop di molte produzioni e nel frattempo gli sceneggiatori si sbizzarriscono con creativi cartelli da usare nei loro picchetti. Il più divertente riguarda la minaccia di spoilerare Succession se non verrà trovato un accordo sull'equo compenso.

L'ossessione per Succession

Visto il successo ottenuto, il dramma familiare della HBO Succession sembra aver riscosso particolare successo tra i manifestanti.

"Pagate i vostri sceneggiatori o vi spoileriamo Succession", è la minaccia più diffusa.

"Logan Roy non è morto da solo. Uno scrittore lo ha ucciso! (Spoiler alert)", si legge in un cartello, con un secondo che aggiunge: "Senza scrittori Logan Roy sarebbe vivo".

Un altro esilarante cartello chiosa: "Successione senza scrittori è solo The Apprentice e guardate che fine ha fatto".

I cartelli creativi dei manifestanti della WGA

Gli sceneggiatori hanno sospeso il lavoro per picchettare in attesa delle decisioni della WGA, il sindacato americano, ma non hanno smesso di essere creativi incanalando la loro fantasia nella protesta, come mostrano i cartelli divenuti rapidamente virali.