Paddington in Perù: le nuove immagini del film anticipano i personaggi di Antonio Banderas e Olivia Colman

In vista del lancio nelle sale del Regno Unito a novembre, Studiocanal ha rilasciato alcune nuove immagini del prossimo Paddington in Perù di Dougal Wilson.

Il film vede Paddington imbarcarsi in un'avventura con i suoi amati padroncini britannici, la Famiglia Brown, attraverso la foresta amazzonica e le cime delle montagne del Perù, mentre torna a casa per visitare la sua amata zia Lucy, che ora risiede nella Casa degli Orsi in pensione.

I dettagli del sequel

Olivia Colman e Antonio Banderas si sono uniti al cast nei ruoli della Reverenda Madre, una suora sorridente e suonatrice di chitarra che gestisce la Casa degli Orsi in pensione, e di Hunter Cabot, un affascinante e intrepido capitano di un battello fluviale che si offre di aiutare la famiglia Brown nella sua avventura peruviana.

La descrizione ufficiale di Paddington in Perù recita: "L'orso amante dei panini alla marmellata sbarca in Sud America per andare alla ricerca di informazioni sulla storia della sua famiglia e, anche se è probabile che incontrerà dei problemi lungo la strada, alla fine del film saremo tutti in lacrime di calda felicità, come era già accaduto nei precedenti capitoli".

Il film, terzo capitolo del franchise dedicato al simpatico orsacchiotto con la voce originale di Ben Whishaw, vede anche il ritorno di Hugh Bonneville, Emily Mortimer, Julie Walters, Jim Broadbent, Madeleine Harris, Samuel Joslin, Imelda Staunton e Carla Tous.

Come anticipato, stavolta alla regia troveremo Dougal Wilson, che eredita le redini del franchise da Paul King. I primi due titoli hanno riscosso un notevole successo sia dal punto di vista critico che commerciale. L'originale del 2014 ha incassato oltre 268 milioni di dollari in tutto il mondo a fronte di un budget di circa 55 milioni di dollari, e ha ricevuto ampi consensi, vantando un indice di gradimento del 97% su Rotten Tomatoes, con la critica che ne ha lodato il fascino, l'arguzia e la storia commovente.

Il suo sequel, Paddington 2 (2017), ha incassato oltre 227 milioni di dollari in tutto il mondo partendo da un budget leggermente inferiore (circa 40 milioni di dollari). Ha ottenuto un raro punteggio del 99% di gradimento su Rotten Tomatoes ed è spesso citato come uno dei film meglio recensiti di tutti i tempi.

Paddington in Perù uscirà nelle sale cinematografiche del Regno Unito l'8 novembre, per poi essere distribuito in tutto il mondo il 17 gennaio 2025.