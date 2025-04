Paddington diventa un musical: l’orsetto più amato d’Inghilterra debutta a teatro nel West End di Londra

Il celebre orsetto amante della marmellata d'arance si prepara a calcare il palco: Paddington the Musical debutterà ufficialmente nel West End di Londra il prossimo 1° novembre al Savoy Theatre, portando per la prima volta in scena l'iconico personaggio in versione musicale.

Annunciato per la prima volta nel 2023, lo spettacolo è sostenuto da StudioCanal e prodotto da Sonia Friedman Productions, Eliza Lumley Productions e Universal Music U.K.. Le prevendite riservate apriranno il 13 maggio, seguite da quelle generali a partire dal 15 maggio.

Un nuovo capitolo per l'orso più amato dagli inglesi

Il musical prende ispirazione dal primo romanzo di Michael Bond, A Bear Called Paddington, pubblicato nel 1958, da cui è nato l'universo cinematografico inaugurato con il film del 2014, seguito poi da un secondo capitolo e da Paddington in Perù.

Locandina di Paddington in Peru

La regia dello spettacolo è affidata a Luke Sheppard, già acclamato per & Juliet e The Little Big Things. Le musiche e i testi originali sono firmati da Tom Fletcher, membro della band pop-rock McFly, mentre la sceneggiatura porta la firma di Jessica Swale, vincitrice del prestigioso Olivier Award, già nota per opere come Nell Gwynn.

"Raccontare la storia di Paddington è un vero onore", ha commentato Swale. "Non è soltanto un personaggio letterario: rappresenta gentilezza, speranza e accoglienza. Portarlo sul palco in questo momento storico ha un valore ancora più profondo, soprattutto grazie al talento straordinario del team creativo".

Locandina di Paddington

Lo spettacolo teatrale rappresenta una nuova tappa nell'espansione del franchise. Dal 2016, StudioCanal ha acquisito la Paddington and Company Limited, assumendo il controllo dei diritti di sfruttamento del personaggio al di fuori dell'editoria. Da allora ha ampliato il brand con iniziative come Le avventure di Paddington, la serie animata per bambini, e The Paddington Bear Experience, attrazione interattiva lanciata a Londra.