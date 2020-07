Pacific Rim: stasera su Italia 1 il film di Guillermo del Toro

Stasera su Italia 1, alle 21:30, va in onda Pacific Rim, il film di fantascienza diretto nel 2013 da Guillermo del Toro, con protagonisti Charlie Hunnam, Idris Elba e Rinko Kikuchi.

Quando legioni di mostruose creature aliene, note come Kaiju, iniziano ad uscire dagli abissi del mare, si scatena una guerra che coinvolgerà milioni di esseri viventi, consumando le risorse dell'umanità per secoli a venire. Per combattere il gigantesco Kaiju, si è però ideata un'arma speciale: gli Jaegers, enormi robot controllati simultaneamente da due piloti le cui menti vengono legate da un ponte neuronale. Malgrado ciò, persino gli Jaegers sembrano essere indifesi confrontati agli spietati Kaiju. Sull'orlo di una terribile sconfitta, le forze in difesa dell'umanità non hanno altra scelta che chiedere aiuto a due uomini, tutt'altro che eroi - un ex pilota di Jaeger ed un improbabile militare alle prime armi - uniti nel tentativo di trascinare un leggendario ma apparentemente obsoleto Jaeger del passato. Insieme, rappresentano l'unico baluardo di speranza contro l'imminente apocalisse.

Nel 2018 Pacific Rim ha avuto un seque, Pacific Rim - La rivolta, diretto da Steven S. DeKnight, di cui del Toro è stato produttore.