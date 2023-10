Pacific Rim, Guillermo del Toro rivela: 'Tom Cruise doveva essere il protagonista'

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, Guillermo del Toro ha confermato che inizialmente avrebbe voluto Tom Cruise per il ruolo di Stacker Pentecost, poi andato a Idris Elba.

Il regista ha dichiarato che l'intera troupe era entusiasta di avere Cruise nel film, aa quando l'affare è saltato, Elba si è rivelato il sostituto perfetto.

"Oh, sì. I due modelli per Pacific Rim, i due modelli per la sceneggiatura, sono Hoosiers con Gene Hackman e Top Gun. Quindi, la parte che Idris Elba interpreta, l'avrebbe dovuta fare Tom Cruise, e avevo anche organizzato un karaoke. Non è stato possibile trovare un accordo. Lui voleva farlo. Stavamo sviluppando delle cose e lui non poteva farlo. Ho pensato: 'Sai cosa? Allora andiamo con Idris Elba. È un dio'. Ovviamente, ho dovuto riscrivere il film per questo, ma ho pensato che sarebbe stato un'analogia interessante. Sarebbe stato molto divertente", ha spiegato.

Cruise è stato a bordo per gran parte del processo di sviluppo di Pacific Rim, ma l'accordo non è stato portato a termine. Elba ha finito per interpretare il ruolo del maresciallo Stacker Pentecost, e non c'è bisogno di dire che la sua interpretazione è stata esemplare.

È difficile immaginare come sarebbe stato Pacific Rim con Cruise al posto di Elba. L'attore britannico ha conferito a Pentecost un'autorità raffinata che lo ha reso uno dei personaggi preferiti dai fan.