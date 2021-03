Pacific Rim: La Zona Oscura, su Netflix in streaming da oggi

Pacific Rim: La zona oscura arriva oggi 4 marzo su Netflix in streaming con tutti i sette episodi della prima stagione, ispirati all'universo portato al cinema da Guillermo Del Toro.

Lo show animato dedicato a Pacific Rim mostrerà l'Australia alle prese con enormi mostri, situazione che ha portato il mondo a una situazione di incertezza, non sapendo come affrontare l'evento apocalittico. Due giovani, Taylor e Hayley, vanno alla disperata ricerca dei genitori scomparsi e si imbattono in qualcosa che potrebbe diventare l'unica speranza per fermare il conflitto.

Pacific Rim: La zona oscura - una toccante scena della serie

La serie animata è realizzata grazie alla collaborazione tra Polygon Pictures e Legendary Entertainment. Netflix avrebbe già approvato la produzione di due stagioni. La breve sinossi condivisa online anticipa: Mentre i kaiju emersi dall'oceano invadono l'Australia, due fratelli cercano i genitori e lottano per sopravvivere... insieme. Circa un mese fa lo tesso Guillermo del Toro aveva espresso la voglia di avvicinare il suo Pacific Rim all'universo cinematografico dei mostri, come Godzilla e King Kong. Il MonsterVerse di Legendary unito al mondo di Pacific Rim purtroppo resterà, molto probabilmente, solo un pensiero nerd molto gustoso, ma il suo tweet a riguardo ha fatto molto chiacchierare tutti i speranzosi fan.

