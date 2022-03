Ozark 4 Parte 2: il trailer degli ultimi episodi della serie Netflix

Ozarrk 4 tornerà con la Parte 2 il 29 aprile e il trailer degli ultimi episodi regalano molte anticipazioni dell'atmosfera tesa e della posta in gioco per tutti i protagonisti.

Nel video i protagonisti si ritrovano alle prese con nuovi rischi e pericoli, oltre a dover fare i conti con Ruth, che vuole vendicarsi. Nel filmato spazio poi a violenza, attacchi, piani e discussioni che potrebbero avere conseguenze mortali.

Al centro di Ozark ritroviamo il consulente finanziario e riciclatore di denaro di Chicago Marty Byrde (Jason Bateman), che trasferisce la sua famiglia al Lago degli Ozarks, nel Missouri, per placare l'ira di un cartello della droga messicano. Per rimediare ai danni fatti dal socio corrotto, Marty si offre di avviare un'operazione di riciclaggio ancora più redditizia sfruttando i locali della regione e aprendo un casinò sull'acqua. Mentre la famiglia Byrde prova ad abituarsi alla nuova esistenza, Wendy usa le sue abilità come agente di pubbliche relazioni politiche per creare legami con funzionari e imprese corrotti.

La prima parte della quarta stagione si era conclusa in modo drammatico, con alcune morti e nuovi problemi per Ruth, ora alla ricerca di vendetta. I coniugi Byrde, inoltre, stanno cercando un modo per uscire dal mondo della criminalità.

