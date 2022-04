Ozark 4 Parte 2, su Netflix in streaming da oggi

Oggi 29 aprile 2022 arriva su Netflix la parte 2 di Ozark 4, l'ultima stagione della serie con Jason Bateman, disponibile in streaming per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Come anticipa la nostra recensione della seconda e ultima parte di Ozark 4, al centro della serie ritroviamo il consulente finanziario e riciclatore di denaro di Chicago Marty Byrde (Jason Bateman), che trasferisce la sua famiglia al Lago degli Ozarks, nel Missouri, per placare l'ira di un cartello della droga messicano. Per rimediare ai danni fatti dal socio corrotto, Marty si offre di avviare un'operazione di riciclaggio ancora più redditizia sfruttando i locali della regione e aprendo un casinò sull'acqua.

Ozark 4: Jason Bateman al telefono

Mentre la famiglia Byrde prova ad abituarsi alla nuova esistenza, Wendy usa le sue abilità come agente di pubbliche relazioni politiche per creare legami con funzionari e imprese corrotti. Jason Bateman, oltre che nelle cupe atmosfere di Ozark, è impegnato anche nella regia: poco fa è stato annunciato, infatti, Project Artemis. La storia raccontata nel film dovrebbe essere legata alle missioni spaziali e la sceneggiatura è firmata da Rose Gilroy, la figlia di Dan Gilroy e dell'attrice René Russo. Scarlett Johansson sarà protagonista e produttrice della pellicola in collaborazione con Jonathan Lia e Keenan Flynn, tramite la These Pictures che ha commissionato e sviluppato lo script. Chris Evans, che la affiancherà sul set, avrebbe dovuto recitare accanto alla collega e amica in Ghosted, progetto a cui Scarlett ha però dovuto rinunciare venendo sostituita da Ana de Armas.