Oxygène, su Netflix in streaming da oggi

Il thriller Oxygène arriva su Netflix in streaming a partire da oggi 12 maggio 2021 per regala nuove claustrofobiche avventure per i fan del regista Alexandre Aja.

Già nel trailer si vedeva la protagonista risvegliarsi all'interno di un macchinario medico senza avere alcun ricordo del passato e impossibilitata a uscire, mentre il livello di ossigeno diminuisce progressivamente. La donna si relaziona con l'interfaccia e grazie alla nuova tecnologia cerca di risolvere i misteri legati alla sua situazione... Oxygène è un thriller prodotto e diretto da Alexandre Aja e la sceneggiatura è firmata da Christie LeBlanc, al suo primo script da lungo.

Oxygène: Mélanie Laurent in un primo piano

L'attrice Mélanie Laurent sarà la protagonista del film, dopo aver sostituito Anne Hathaway e Noomi Rapace, previste precedentemente per la parte. Nel cast ci saranno anche Mathieu Amalric e Malik Zidi. La sinossi ufficiale riporta: Una donna si risveglia senza memoria in un'unità criogenica. L'ossigeno sta per finire e se vuole sperare di sopravvivere, dovrà ricordare chi è. Aja torna alla regia dopo aver portato sugli schermi nel 2019 Crawl. In precedenza aveva firmato lungometraggi che hanno fatto molto discutere i fan dell'horror come The 9th Life of Louis Drax, Horns e Piranha 3D.

Oxygène è solo l'ultima di tante novità in catalogo a maggio 2021 su Netflix, che anche questo mese ha messo a disposizione degli utenti nuove attese serie tv, saghe memorabili e grandi cult.