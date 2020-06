Over the Moon: il trailer del nuovo film d'animazione Netflix

Netflix ha diffuso il primo trailer di Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, il nuovo film d'animazione diretto dal Premio Oscar Glen Keane.

Netflix ha diffuso il primo trailer di Over the Moon, il nuovo film d'animazione originale, diretto dal Premio Oscar Glen Keane, che sarà distribuito sulla piattaforma streaming in autunno.

Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria, co-prdotto da Pearl Studio e Netflix, è la storia di una brillante ragazzina spinta dalla determinazione e dalla passione per la scienza a costruire una navicella spaziale per andare sulla Luna e dimostrare l'esistenza della leggendaria dea che vi abita. Una volta atterrata, rimane coinvolta in una ricerca inaspettata e scopre un luogo bizzarro popolato da creature fantastiche.

Emozionante avventura musicale che racconta la capacità di andare avanti, l'accettazione di novità inattese e il potere dell'immaginazione, Over the Moon - Il fantastico mondo di Lunaria è co-diretto da un altro Premio Oscar, John Kahrs, e prodotto da Gennie Rim e Peilin Chou, già al lavoro rispettivamente su Ratatouille e Mulan.