Over the Moon, Elodie: “Sono molto legata al mondo dell’animazione”

É disponibile su Netflix dal 23 ottobre 2020 un film d'animazione che colpisce direttamente al cuore: Over The Moon è un lungometraggio animato diretto dalla leggenda del settore Glen Keane, ultima sceneggiatura di Audrey Wells che riesce a raccontare una storia divertente e commovente, che costituisce un lascito importante e incredibilmente significativo dopo la sua prematura scomparsa. La storia è quella di Fei Fei, una ragazzina vivace ed intelligente che dopo la morte della madre vive con il padre in una piccola cittadina cinese, aiutando di tanto in tanto il genitore a vendere i dolcetti prodotti nel negozio di famiglia. Alla notizia che l'uomo sta per risposarsi, Fei Fei rimane scioccata ed è per questo che decide di costruire un razzo per andare sulla luna e provare a lui e a chiunque altro che la leggenda che le raccontava sua madre, quella della principessa sulla Luna in attesa di riabbracciare il suo grande amore, è vera.

Abbiamo intervistato Elodie, interprete italiana della canzone presente nei titoli di coda "Volo via", anche lei colpita dall'appassionante storia di Fei Fei è approdata al film di Netflix dopo aver già avuto una prima esperienza nell'animazione, avendo doppiato la regina Barb in Trolls World Tour. Voce che ha incantato un pubblico vastissimo a Sanremo 2020 ha dimostrato di essere un'artista versatile e capace in grado di manifestare tutta la sua grinta sul palco come in studio.

L'animazione per Elodie

Qual è il momento del film che ti ha colpito di più?

Spesso piango durante i film di animazione, toccano una mia sensibilità personale. C'è un dialogo tra Chang-a e Fei Fei che mi ha commosso molto, credo sia molto delicato ed è un argomento interessante da trattare. Ci sono dei momenti bellissimi che parlano dell'amore a 360°, ma non dirò altro per non fare spoiler.

Ti sei immedesimata in qualcosa? C'è un elemento particolare in cui ti sei ritrovata?

In realtà la protagonista si chiama come mia sorella [la sorella si chiama Fey] e ci ho rivisto molto di lei, di come eravamo da bambine e di come abbiamo trattato l'argomento dell'amore. Nel film si parla di un amore perso ma anche di un nuovo amore trovato, dell'accettazione di un dolore. Questo mi ha fatto immedesimare molto.

Quali sono i film di animazione che più hanno inciso sulla tua formazione?

I miei preferiti sono Pocahontas, La Bella e la Bestia, Aladdin, a cui ha lavorato il regista di Over The Moon, Glen Keane. Credo lui tratti il tema dell'amore in modo simile nei suoi lavori. Ovviamente non lo conosco, ma sembra un romantico e mi piacciono le persone romantiche, mi fanno credere nell'amore.

Quali sono i tuoi brani preferiti dei cartoni animati?

Sicuramente la colonna sonora di Hercules, mi faceva impazzire! Le muse mi facevano sognare e anche la voce di Alex Baroni era la più bella in assoluto.

Nuovi piccoli fan

La tua voce entrerà nell'immaginario e nelle vite di tanti di tanti bambini. Come ti fa sentire?

Mi fa sentire un po' una fatina, è una bella sensazione. Sono molto legata al mondo dell'animazione e credo che a volte sia fatta più per gli adulti, per fargli capire delle cose che i bambini già sanno, perché abbiamo una sensibilità che col crescere a volte perdiamo. Mi piace l'aver potuto far parte di un progetto che amo, mi piace come il mondo dell'animazione tratta di argomenti importanti, con semplicità, e per questo sono molto orgogliosa.

Le collaborazioni con Trolls e ora con questo film di animazione hanno ampliato il range dei tuoi fan?

Quando partecipai al talent ero un'attrattiva irresistibile per i bambini. Avevo fan molto piccoli non appena uscita dal talent, che poi ho perso nel tempo. Ero già abituata ad avere fan giovanissimi, ma vorrei confrontarmi di più con loro.

Come hai lavorato sulla canzone?

Ho sentito la versione in inglese e all'inizio mi sono spaventata perché tanto distante dalla mia vocalità e dal mio modo di cantare, ma mi piace molto mettermi alla prova. Non nego che ci sono stati momenti di frustrazione, ma sono una donna testarda e spesso devo fare di testa mia. Cantare un pezzo che si rifà molto al pop lirico è stato frustrante perché all'inizio non mi sentivo all'altezza, ma lo volevo fare a tutti i costi.

Una storia internazionale con una forte protagonista

Over the Moon è una storia universale ambientata in un contesto storico molto preciso. Quanto è importante un film come questo che ha un team internazionale?

Credo sia importante il senso di diversità che si incontra. La cosa che emerge di più è che c'è una bambina con dei sogni che fino a trent'anni fa non avresti mai visto. Una bambina può fare la scienziata, può andare sulla Luna, può fare quello che vuole, credo questa sia la cosa più importante.

Fei Fei in "Volo via" canta la sua determinazione, la voglia di farcela. C'è stato un episodio nella tua vita in cui ti sei sentita così?

Sì, più volte. Sono in questo molto simile alla protagonista. Nel film lei vede spesso qualcosa e capisce cosa deve fare e io, spesso, sono caparbia allo stesso modo. Mi è capitato quando ho deciso di fare questo mestiere, mi è capitato con le persone, quando ho deciso che avrei dovuto fare qualcosa per qualcuno a tutti i costi. Sicuramente mi impegno tanto, quando credo in qualcosa mi impegno fino alla fine e Fei Fei è così.

Quali sono le protagoniste femminili dell'animazione che preferisci e che ti hanno lasciato qualcosa?

Una cosa bella di Over the moon è che la protagonista è più simile alla realtà. Le protagoniste dei cartoni animati del passato erano poco umane: troppo buone, troppo belle, troppo perfette. Fei Fei e Chang-a hanno, invece, lati positivi e lati negativi e questo è importante; non potremo mai essere Cenerentola, non potremo mai essere Ariel o Biancaneve. La mia preferita era Pocahontas: era una donna che vedeva e capiva senza bisogno di parlare, secondo me era meravigliosa.

Ci sono altri film che, come Over the Moon, ti portano a viaggiare in posti lontani?

Sicuramente Pocahontas e Mulan, parlano di due culture veramente molto distanti dalla nostra.

Che rapporto hai con lo streaming? Sei una tipa da binge watching o preferisci guardare le cose con calma?

Io non ho la tv classica a casa, non posso fare zapping e quindi uso moltissimo le piattaforme, le ho quasi tutte. Mi piace scegliere attentamente quello che vedo e in base a come mi sento posso fare maratone. Ad esempio ora sono fissata con film e serie in costume, però poi capitano anche volte in cui riesco a vedere poco, dipende da come sto e da quanto tempo ho.