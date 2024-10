Outlander 7: svelato il trailer della seconda metà della settima stagione

Starz ha pubblicato il trailer della seconda parte della stagione 7 della serie drammatica sui viaggi nel tempo Outlander, che debutterà il 22 novembre alle ore 20.00.

Come si vede nel trailer, questa stagione riporta i personaggi chiave in Scozia, dove devono affrontare le sfide della guerra.

I dettagli della serie

Outlander è interpretato da Caitríona Balfe nel ruolo di Claire Fraser, Sam Heughan nel ruolo di Jamie Fraser, Sophie Skelton nel ruolo di Brianna MacKenzie, Richard Rankin nel ruolo di Roger MacKenzie, John Bell nel ruolo del giovane Ian" e David Berry nel ruolo di Lord John Grey. Questa stagione introduce nuovi membri nel cast, tra cui Charles Vandervaart nel ruolo di William Ransom, Izzy Meikle-Small nel ruolo di Rachel Hunter e Joey Phillips nel ruolo di Denzell Hunter.

La serie è ispirata alla serie di romanzi best-seller internazionali di Diana Gabaldon. I nove libri della saga "Outlander" hanno venduto più di 50 milioni di copie in tutto il mondo.

Lo show è prodotto esecutivamente da Matthew B. Roberts, Ronald D. Moore, Maril Davis, Toni Graphia, Luke Schelhaas, Andy Harries, Jim Kohlberg, Caitríona Balfe e Sam Heughan. Il dramma di Starz è prodotto da Sony Pictures Television, Tall Ship Productions, Left Bank Pictures e Story Mining & Supply Company.

Precedentemente Starz ha confermato che la produzione dell'ottava stagione di Outlander è ufficialmente iniziata. L'aggiornamento sulla produzione è stato annunciato dal cast principale di Outlander in un video inedito. L'ottava stagione sarà ufficialmente il capitolo finale del dramma storico fantascientifico di successo. Al momento, Starz sta girando il suo primo spin-off prequel, Outlander: Blood of My Blood, che esplorerà le storie d'amore dei genitori di Jamie Fraser e Claire Randall.