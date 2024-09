Outlander 8: le star celebrano la fine delle riprese della serie

Starz ha annunciato ufficialmente che la produzione dell'ultima stagione di Outlander è stata finalmente completata, dopo oltre nove mesi di riprese.

Per celebrare la conclusione della produzione, il canale televisivo ha anche condiviso una nuova serie di foto del dietro le quinte, che ritraggono il cast principale durante il loro ultimo giorno sul set della serie storica di successo.

Pur essendo una serie dall'ambientazione storica, Outlander abbraccia generi diversi, come il sentimentalismo, la fantascienza e l'avventura in un unico racconto epico. Segue la storia di Claire Randall, infermiera di guerra del 1945, che viene misteriosamente trasportata indietro nel tempo fino alla Scozia del 1743.

La serie è interpretata da Caitriona Balfe, Sam Heughan, Sophie Skelton, Richard Rankin, Maria Doyle Kennedy, Duncan Lacroix, David Berry, César Domboy, Lauren Lyle, Colin McFarlane, Caitlin O'Ryan e altri ancora. È prodotta esecutivamente da Ronald D. Moore, Maril Davis, Matthew B. Roberts, Toni Graphia, Andy Harries e Jim Kohlberg.

Dopo la conclusione di Outlander, questa sarà seguita da una serie prequel spin-off intitolata Outlander: Blood of My Blood. Quest'ultima ruoterà attorno alle due storie d'amore parallele dei genitori di Claire Randall e Jamie Fraser, che si svolgeranno in due periodi temporali diversi: all'inizio del XVIII secolo nelle Highlands scozzesi e durante la Seconda Guerra Mondiale in Inghilterra.

Il prequel sarà guidato da Harriet Slater e Jamie Roy nei panni dei genitori di Jamie, Ellen MacKenzie e Brian Fraser, insieme a Hermione Corfield e Jeremy Irvine nei panni dei genitori di Claire, Julia Moriston e Henry Beauchamp. Al momento non è ancora stata svelata la data d'uscita dell'ottava stagione di Outlander.