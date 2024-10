Outlander: brutte notizie per Jamie e Claire nel trailer dell'ultima stagione

"Sta arrivando una tempesta". Jamie Fraser (Sam Heughan) annuncia minacciosamente queste parole nel nuovo trailer della seconda parte della Stagione 7 di Outlander, che chiuderà definitivamente lo show. Il filmato (che anticipa l'imminente separazione di Jamie e Claire) ha debuttato giovedì al New York Comic Con.

Le immagini mostrano alcuni scorci del ritorno di Claire (Caitriona Balfe) e Jamie in Scozia e a Lallybroch, e la causa della necessità di Claire di tornare in America piuttosto rapidamente: Lord John Grey (David Berry) ha bisogno delle sue abilità mediche per curare il nipote malato dopo che il ragazzo è stato ferito in battaglia.

"Trova la tua strada per tornare da me", si legge nella key art, sottolineando la separazione tra l'amata coppia protagonista. La seconda parte di stagione debutterà su Starz il prossimo 22 novembre.

"La storia li riporta indietro", ha spiegato Heughan a proposito del ritorno in America di Jamie e Claire (separati). "Sappiamo che non possono mai evitare la storia e il destino, e stanno per essere coinvolti in un altro grande sconvolgimento, la Rivoluzione Americana. Non riescono a riposare e ad avere un periodo di pace insieme per molto tempo".

Outlander 8: le star celebrano la fine delle riprese della serie

Il trailer mostra anche alcuni scorci dei campi di battaglia della rivoluzione americana, un Ian (John Bell) sconvolto e Roger (Richard Rankin) e Breanna (Sophie Skelton) separati. Ma la cosa più inquietante è una scena in cui Lord John, in evidente difficoltà, dice a Claire: "Brutte notizie... si tratta di Jamie". Claire insiste che questa notizia non può essere vera, rispondendo: "Lo sentirei nel mio cuore se il suo si fosse fermato. Anche il mio si fermerebbe".

In un altro momento, Claire dice anche: "La casa è dove si trova il cuore. Ma è anche il luogo in cui può essere spezzato". In breve, è tutto come al solito, con i Fraser e le persone a loro care che devono affrontare drammi intensi e tragedie insopportabili.