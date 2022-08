Outlander: Starz annuncia il prequel Blood of My Blood

Starz ha annunciato la produzione della serie Outlander: Blood of My Blood, progetto prequel della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon.

STARZ ha annunciato la produzione della serie Outlander: Blood of My Blood, progetto prequel della serie tratta dai romanzi di Diana Gabaldon e al centro della trama ci sarà la storia d'amore dei genitori di Jamie Fraser.

La serie sarà disponibile su STARZPLAY in Europa, America Latina e Brasile e su STARZ negli Stati Uniti e in Canada.

Kathryn Busby, presidente della programmazione originale di STARZ, ha dichiarato: "_Outlander è una serie avvincente che di stagione in stagione ha catturato il cuore dei suoi fan in tutto il mondo. Siamo entusiasti di scavare tra gli strati di questo mondo vibrante e mostrare al nostro pubblico dove tutto ha avuto inizio. Matthew, Maril e Ronald contribuiranno nuovamente con la loro eccellente visione e creatività a questa nuova avventura e non vediamo l'ora di vedere cosa accadrà".

Matthew B. Roberts sta scrivendo Outlander: Blood of My Blood e avrà l'incarico di showrunner e produttore esecutivo. È anche lo showrunner e il produttore esecutivo di Outlander, attualmente in produzione alla sua settima stagione. Maril Davis sarà anche la produttrice esecutiva del prequel insieme a Ronald D. Moore, che ha sviluppato Outlander per la televisione, sotto la loro etichetta di produzione Tall Ship Productions. Story Mining & Supply Company partecipano alla produzione con Diana Gabaldon in qualità di produttrice consulente.

Outlander: due amori, due epoche, mille avventure

Outlander: Blood of My Blood sarà prodotto da Sony Pictures Television. Il vicepresidente esecutivo della programmazione originale, Karen Bailey, supervisionerà il prequel per conto di STARZ.

La serie televisiva Outlander è ispirata ai libri di fama internazionale di Diana Gabaldon, che hanno venduto circa 50 milioni di copie in tutto il mondo, con tutti e nove i titoli nell'elenco dei bestseller del New York Times. La serie televisiva Outlander è diventata un successo mondiale di pubblico, abbracciando i generi della storia, della fantascienza, del romanticismo e dell'avventura in un unico racconto straordinario.