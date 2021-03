Outlander: la serie è stata rinnovata per la settima stagione

Starz ha comunicato ufficialmente che Outlander è stata rinnovata per una settima stagione. Con la sesta stagione attualmente in produzione, quindi, i fan hanno già la certezza di poter vedere anche una settima stagione del loro show preferito.

Outlander: Sam Heughan insieme a Caitriona Balfe nel pilot

Come riportato da The Hollywood Reporter, la settima stagione di Outlander sarà basata sul libro An Echo in the Bone, scritto da Diana Gabaldon. Matt Roberts continuerà a lavorare come showrunner della serie per Lionsgate e Starz. Ron Moore, che ha contribuito ad adattare Outlander per lo schermo, continuerà a lavorare alla serie nonostante abbia firmato un accordo con Disney e abbia abbandonato Sony TV. A proposito di Outlander, Christina Davis, responsabile degli originali Starz, ha dichiarato: "L'obiettivo di Starz è raccontare punti di vista alternativi e investire sulla presenza delle donne sullo schermo e al di là della macchina da presa. Outlander porta in TV una straordinaria protagonista ed è scritta da un team meraviglioso di sceneggiatori. Continueremo a seguire le avventure di Claire e Jaime in America durante la rivoluzione e lo faremo viaggiando ancora nel tempo".

In occasione del podcast TV's Top 5, Matt Roberts aveva dichiarato: "Credo che siamo molto vicini ad annunciare la realizzazione della settima stagione di Outlander. Sono molto ottimista a questo proposito e credo che le cose possano andare decisamente bene! Comprendo i desideri dei fan e mi rendo conto che loro vorrebbero vederla il prima possibile".

Creata da Ronald D. Moore, Outlander ha debuttato il 9 agosto 2014 sul canale via cavo Starz ed è nata come trasposizione televisiva della serie di Outlander, un ciclo di romanzi della scrittrice statunitense Diana Gabaldon. Lo show racconta le avventure della viaggiatrice nel tempo Claire Beauchamp Randall Fraser.