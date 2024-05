Outer Range 2 ha rimescolato le carte rendendo le regole dei viaggi nel tempo più confuse

La seconda stagione di Outer Range non ha reso la vita facile per gli spettatori, rendendo le regole dei viaggi nel tempo dello show molto più confuse, ma ha creato anche alcune possibilità interessanti per la stagione 3, come rivela ScreenRant.

Attenzione! Se non volete conoscere spoiler sulla seconda stagione di Outer Range, non proseguite la lettura di questa news

Per la quasi totalità della prima stagione di Outer Range, il personaggio di Josh Brolin, Royal Abbott, è stato il solo a conoscere l'esistenza del buco nel suo ranch e a utilizzarlo per viaggiare nel tempo. Alla fine della seconda stagione, tuttavia, diversi personaggi hanno viaggiato nel tempo con l'aiuto del buco, inclusi Perry, Joy e Amy, la nipotina di Royal.

Outer Range: Noah Reid fa l'autostop una foto dei nuovi episodi

I viaggi nel passato di Joy e Perry hanno cambiato le regole del gioco

Come rivela la nostra recensione della seconda stagione di Outer Range, gli episodi includono vari tipi di viaggi nel tempo, il che rendeva le regole dello show ancora più difficili da seguire. In primo luogo, non appena Perry rivela la verità sulle sue origini al giovane Royal, Outer Range crea un paradosso temporale nel quale Royal Abbott conosce già il nome dei suoi figli avuti con Cecile prima ancora che diventino una coppia. Ciò indicherebbe che il tempo è un ciclo chiuso e che la nascita della famiglia Abbott, come gli spettatori sanno, è un paradosso. Royal avrebbe, dunque, deciso di chiamare i suoi figli Perry e Rhett solo perché aveva incontrato un Perry che viaggiava nel tempo.

Un tuffo nel passato per la Joy di Tamara Podemski nella seconda stagione di Outer Range

Tuttavia, la stagione 2 di Outer Range ha anche anticipato l'esistenza di universi alternativi, mostrando come la linea temporale possa essere modificata. Nella prima stagione, Royal ha rivelato di aver sparato accidentalmente a suo padre mentre erano a caccia, cosa che lo ha portato a scappare dalla sua famiglia e cadere nel buco. Tuttavia, nella stagione 2, episodio 4 di Outer Range, scopriamo la verità sull'incidente. Nel 1886 Royal sparò a suo padre per impedirgli di uccidere Joy, che era lì solo perché aveva viaggiato nel passato. Per rendere le cose ancora più complicate, Perry cambia drasticamente il passato nel finale.

Come funziona effettivamente il viaggio nel tempo nell'universo di Outer Range?

Outer Range 2: Imogen Poots in auto una foto degli episodi

Le regole del viaggio nel tempo nell'universo di Outer Range non sono state ancora completamente rivelate, per non parlare di come o perché il buco fa quello che fa. La dottoressa Nia Bintu si riferisce al buco come al tempo stesso, come se si potesse accedere al flusso effettivo del tempo attraverso la proprietà di Royal. Inoltre, non è chiaro quali caratteristiche abbia il minerale nero, che presumibilmente proviene dal buco. Un'altra domanda importante è se le proprietà e i poteri del buco possano essere spiegati dalla scienza o se facciano tutto parte di una trama soprannaturale.

I misteri che non sono ancora stati svelati lasciano intendere che, con molta probabilità, ci sarà una terza stagione di Outer Range in cui verrà stabilito se le modifiche apportate al passato creeranno un nuovo universo o se riscriveranno la stessa sequenza temporale. In entrambi i casi, si preannunciano grandi cambiamenti in Outer Range ora che le regole del tempo sono diventate ancor più caotiche.