Netflix ha confermato la fine delle riprese di una sua serie amatissima

Attraverso un'immagine postata sui suoi canali social, Netflix ha confermato la fine delle riprese di Outer Banks, uno dei suoi teen drama più amati in assoluto che quest'anno tornerà con la Stagione 4.

La serie si è rivelata un successo inaspettato per Netflix nel 2020, soprattutto grazie all'hype online e al passaparola. Lo slancio è proseguito nelle due stagioni successive, mantenendo Outer Banks vicino alla vetta delle classifiche di Netflix.

È passato quasi un anno e mezzo dall'uscita della terza stagione della serie e finalmente c'è una luce alla fine del tunnel per tutti coloro che attendono la quarta stagione.

Outer Banks: una foto della terza stagione

Quando uscirà Outer Banks 4?

La serie è stata rinnovata per una quarta stagione prima ancora che la Stagione 3 venisse distribuita su Netflix. Alcuni l'avranno trovato strano, visti gli eventi della terza stagione e il modo in cui si chiudevano alcuni punti importanti della trama, ma i minuti finali lasciavano presagire una nuova avventura per i Pogues.

Ora, anche se non c'è ancora una data di uscita ufficiale per la prossima stagione, la produzione è ufficialmente terminata. "Bene ragazzi, abbiamo ufficialmente concluso la quarta stagione di Outer Banks", afferma Stokes nel video. "È stato un viaggio folle. Ma è finita".

Nel video è presente anche il resto del cast di Outer Banks, che scherza sul fatto di aver lavorato in post-produzione per montare la nuova stagione e fornire gli effetti sonori. Madelyn Cline, Madison Bailey, J.D. e Carlacia Grant appaiono nel video per celebrare la conclusione delle riprese.

Dove eravamo rimasti con la serie Netflix?

I fan possono essere certi che la quarta stagione di Outer Banks sarà davvero unica o anche meglio, perché riprenderà da dove si è conclusa la terza stagione. Quest'ultima ha visto i Pogues fuggire da un'isola delle Barbados e navigare di nuovo verso la loro casa, Kildare County, da dove sono partiti per tornare in Sud America alla ricerca del leggendario tesoro di "El Dorado". Il loro arrivo in Sud America porta a una serie di tragedie e si conclude con il botto, lasciando i fan a chiedersi quale sarà il prossimo passo dei Pogues.

Non ci resta, quindi, che attendere un primo trailer della Stagione 4 per conoscere con esattezza la data d'uscita dei nuovi episodi su Netflix.