Outer Banks 4: gli showrunner della serie Netflix promettono un viaggio "ancora più emozionante"

Il teen drama di Netflix è da poco tornato sugli schermi con una terza stagione, ma è già stata confermata la realizzazione di una quarta. Protagonisti di Pogelandia, un evento a tema Outer Banks tenutosi in California, il cast della serie ha invitato i fan a tenersi forti per quello che accadrà in futuro.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulla trama, ma gli showrunner Jonas Pate, Josh Pate e Shannon Burke si sono detti entusiasti di poter continuare questo viaggio: "Tratteniamo a stento il nostro entusiasmo. Il viaggio continua".

Outer Banks, nuove sfide nel trailer della stagione 3 della serie Netflix

La terza stagione di Outer Banks vede i Pogue approdare su un'isola deserta dopo aver perso l'oro ed essere fuggiti da Outer Banks. Per un momento quella che chiamano ufficialmente "Poguelandia" sembra un posto idilliaco dove vivere e i nuovi abitanti trascorrono le loro giornate pescando, nuotando e godendosi lo stile di vita spensierato della loro dimora temporanea. Ma le cose si mettono rapidamente male quando John B, Sarah, Kiara, Pope, JJ e Cleo si ritrovano di nuovo coinvolti in una caccia al tesoro e devono letteralmente fuggire per salvarsi la vita.