Outer Banks 3, Chase Stokes: "Mentre giravamo una scimmia mi ha fatto pipì in un occhio"

Tra i protagonisti di Outer Banks, Chase Stokes ha trascorso una giornata difficile da dimenticare sul set della terza stagione della serie Netflix. L'attore ne ha parlato con Jimmy Fallon durante un episodio del The Tonight Show.

Chase Stokes, volto di John B. in Outer Banks, la popolare serie Netflix, ha raccontato quanto accaduto, in una sola giornata, durante le riprese della terza stagione nella giungla delle Barbados. Momenti "esilaranti", come riporta EW, ma anche difficili da affrontare.

"C'è stato un giorno in particolare in cui l'universo ha deciso di non lavorare a mio favore", ha dichiarato l'attore durante l'episodio di lunedì del The Tonight Show. Chase ha spiegato: "C'è un'acrobazia che troviamo verso la fine dell'ultimo episodio... una cosa molto stancante, così mi sono appoggiato a un albero, e tutto quello che so è che subito dopo il mio braccio era in fiamme".

"Mentre cercavo di capire cosa stesse accadendo, uno dei membri dell'equipaggio di Bajan mi ha guardato e ha detto: 'Quella è la linfa di un albero velenoso. E ce l'hai su tutto il braccio.' Così ho pensato, 'Oh, è fantastico.'", ha proseguito l'attore spiegando di essere stato spostato all'interno di un furgone per "mettermi unguenti" nel tentativo di eliminare il veleno dal corpo.

Chase Stokes ha iniziato a sentirsi meglio ma poco dopo ha dovuto affrontare un'altra "avventura": "Dopo essermi ripreso, parlo con il regista e gli dico: 'Penso di stare bene. C'è battito, non sto morendo'. Poi sento qualcosa che mi colpisce sulla parte posteriore della testa. Chiedo cosa è stato" per poi scoprire che era un uccello". Ma il racconto condiviso con un incredulo Jimmy Fallon non finisce qui.

Durante le riprese, e dopo le prime due difficili esperienze, un membro della troupe annuncia che finalmente ha iniziato a piovere. Una buona notizia in una giornata difficile per Chase Stokes. Purtroppo però, l'apparenza spesso inganna.

"[Il membro della troupe mi guarda e dice, 'Oh grazie a Dio. Sta piovendo. Finalmente'. E così penso, 'Oh, wow, sta piovendo'", continua l'attore nel suo racconto. Stokes ha concluso: "Alzo lo sguardo e lui subito dopo mi dice: 'No, non piove. Sono scimmie che fanno pipì.' E una scimmia mi fa letteralmente pipì nell'occhio. Una scimmia mi fa pipì nell'occhio!".

Una giornata da ricordare dunque per Chase Stokes durante le riprese della terza stagione di Outer Banks arrivata in anteprima su Netflix il 23 febbraio.