Our Flag Means Death: Leslie Jones nel cast della serie comico-piratesca HBO Max

Leslie Jones e Nat Faxon all'arrembaggio dei mari. Le due star si sono unite al cast della serie comica sulla pirateria targata HBO Max original Our Flag Means Death.

La comica Leslie Jones

La serie in costume Our Flag Means Death è stata creata da David Jenkins, che ne sarà lo showrunner, Garrett Basch e Dan Halstead. Protagonista è Rhys Darby nel ruolo di Stede Bonnet, un agricoltore gentleman cresciuto in una famiglia benestante che affronta una crisi di mezza età e diventa il capitano della Revenge, una nave pirata all'inizio del diciottesimo secolo. Taika Waititi compare nel ruolo di Barbanera, uno dei pirati più temuti di tutti i tempi.

Oltre a Leslie Jones e Nat Faxon, fanno parte del cast anche Ewen Bremmer, David Fane, Nathan Foad, Joel Fry, Samson Kayo, Guz Khan, Rory Kinnear, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O'Neil e Vico Ortiz.

Taika Waititi commenta le foto in cui bacia Rita Ora e Tessa Thompson: 'Non stavo facendo niente di male"

Taika Waititi sarà anche produttore e regista del pilot del progetto che si ispira a una storia realmente accaduta. Bonnet era un proprietario terriero che poi si è dedicato al crimine entrando in azione come pirata, viaggiando insieme al suo equipaggio nell'area che ora fa parte degli Stati Uniti, attaccando altre navi e bruciando alcuni vascelli.

Our Flag Means Death segna la quinta collaborazione per Rhys Darby e Taika Waititi, il sodalizio è iniziato quando Darby recitato nella serie HBO di culto Flight of the Conchords, seguita dal mockumentary What We Do in the Shadows.