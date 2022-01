Our Flag Means Death: il teaser trailer della serie piratesca di Taika Waititi

Primo divertente teaser trailer per Our Flag Means Death, serie piratesca prodotta da Taika Waititi che interpreterà il pirata Barbanera.

HBO Max ha lanciato il primo teaser trailer di Our Flag Means Death, serie piratesco-umoristica firmata da Taika Waititi che farà il suo debutto a marzo. Da quanto possiamo vedere, la serie si prenderà gioco dei cliché sui pirati di Hollywood raccontando la storia di Stede Bonnet (Rhys Darby), aristocratico che rinuncia alla sua lussuosa esistenza per diventare un pirata.

Il regista neozelandese Taika Waititi è il produttore esecutivo della serie dove, oltre a dirigere il primo episodio, interpreta il celebre Barbanera, uno dei pirati più temuti di tutti i tempi.

La serie in costume Our Flag Means Death è stata creata da David Jenkins, che ne sarà lo showrunner, Garrett Basch e Dan Halstead. Protagonista è Rhys Darby nel ruolo di Stede Bonnet, un agricoltore gentleman cresciuto in una famiglia benestante che affronta una crisi di mezza età e diventa il capitano della Revenge, una nave pirata all'inizio del diciottesimo secolo. Una curiosità: il personaggio di Stede Bonnet è realmente esistito, come rivela Cnet.com.

Oltre a Rhys Darby, nel cast troviamo Leslie Jones, Nat Faxon, Ewen Bremmer, David Fane, Nathan Foad, Joel Fry, Samson Kayo, Guz Khan, Rory Kinnear, Matt Maher, Kristian Nairn, Con O'Neil e Vico Ortiz.