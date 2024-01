Our Flag Means Death: la serie di Taika Waititi cancellata dopo due stagioni

Cancellata improvvisamente la serie di Taika Waititi, Our Flag Means Death, dopo sole due stagioni.

Fine ingloriosa per la serie tv di Taika Waititi, ancora inedita in Italia, Our Flag Means Death, cancellata da HBO Max dopo sole due stagioni. La prima stagione era stata pubblicata nel marzo 2022 e la seconda nel mese di ottobre del 2023.

Un portavoce di HBO Max ha congedato in questo modo la serie:"Anche se Max non proseguirà con una terza stagione di Our Flag Means Death, siamo così orgogliosi delle storie gioiose, divertenti e commoventi che il creatore David Jenkins, Taika Waititi, Rhys Darby, Garret Basch, Dan Halstead, Adam Stein, Antoine Douhaihy e l'intero superbo cast hanno portato alla luce. Ringraziamo anche i fan che hanno abbracciato queste storie e hanno creato una splendida e inclusiva comunità intorno allo show".

Una storia di pirati

Our Flag Means Death è liberamente ispirata alla vita di Stede Bonnet, interpretato da Rhys Darby, un pirata del XVIII secolo. Hanno partecipato alla serie anche Samson Kayo, Vico Ortiz, Ewen Bremner, Joel Fry, Kristian Nairn, Con O'Neill, David Fane, Samba Schutte, Nat Faxon e Leslie Jones.

Taika Waititi sarà da domani al cinema con il suo nuovo film da regista, Chi segna vince, basato sul documentario Next Goal Wins, che racconta le vicende della nazionale di calcio delle Samoa Americane, considerata la peggior nazionale al mondo, con protagonista Michael Fassbender.