Oscars 2022: Encanto è il miglior film d'animazione

Il film Disney Encanto trionfa agli Oscar 2022 come miglior pellicola d'animazione. Disney batte se stessa visto che quest'anno aveva ben tre pellicole candidate: oltre a Encanto in cinquina anche Raya e l'ultimo drago aoltre al film Pixar Luca. Tra i candidati anche il danese Flee e il film Sony Pictures Animation I Mitchell contro le macchine.

Encanto: un'immagine del film

Encanto ha anche animato la cerimonia con le spettacolari performance musicali di Dos Oroguitas, tra le candidate a miglior canzone originale (battuta da no Time to Die di Billie Eilish) e della spumeggiante We Don't Talk About Bruno.

Encanto racconta la storia di una giovane donna colombiana di nome Mirabel, che fa parte della magica famiglia Madrigal. Tutti nella sua famiglia ricevono un "regalo" speciale quando sono giovani, ma Mirabel non ne ha mai ricevuto uno, portandola a mettere in dubbio il suo posto nell'eredità del Madrigal. Il film è diretto da Bush e Byron Howard, con Charise Castro Smith come co-regista. Bush e Castro Smith hanno scritto la sceneggiatura. Il creatore di Hamilton, Lin-Manuel Miranda, ha aiutato a inventare la storia per Encanto e ha scritto nuova musica per il film.

Da giorni è nell'aria l'ipotesi di un sequel di Encanto, come ha confermato lo stesso regista Jared Bush ha scritto su Twitter rispondendo ai fan:

"Mi si chiede molte volte se ci sarà qualcosa in più su Encanto - film, tv, teatro, ecc. Dirò questo: è sempre stato il nostro sogno, ma chi decide realmente sono i fan che si sono ritrovati in questa storia, che hanno visto la propria famiglia nella nostra, che hanno scelto di trascorrere del tempo con i Madrigal... e vogliono farlo ancora".