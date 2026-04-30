L'Oscar del regista di Mr. Nobody Against Putin è scomparso durante un viaggio in aereo

Il co-regista del documentario che è stato premiato dall'Academy è protagonista di una situazione surreale dopo un volo con destinazione Germania.

L'Oscar conquistato dal regista Pavel Talankin grazie al documentario Mr. Nobody Against Putin è scomparso.

La statuetta non è stata infatti fatta arrivare a destinazione a Francoforte, in Germania, dopo che il filmmaker non ha potuto portarla con sé a bordo di un volo della Lufthansa partito dall'aeroporto JFK di New York.

Quanto accaduto al regista di Mr. Nobody Against the World

Talankin ha spiegato di aver portato il suo Oscar a bordo di oltre una dozzina di voli da quando ha conquistato il premio nel mese di marzo, senza avere alcun problema. Nella giornata di mercoledì, tuttavia, un agente addetto alla sicurezza del Terminal 1 gli ha detto che non poteva imbarcare la statuetta.

Il regista, intervistato da Deadline, ha sottolineato: "Per me è completamente sconcertante come possano considerare un Oscar come un'arma. L'ho portato con me in cabina più volte senza alcun problema".

Un membro del team della compagnia Lufthansa, chiamato ai punti di controllo, si era offerto di accompagnare il filmmaker al gate e di tenere in custodia l'Oscar per tutta la durata del volo, l'agente della TSA ha rifiutato quel compromesso e la proposta di tenere il premio nella cabina di pilotaggio.

Talankin ha raccontato che gli è stato detto che l'unica opzione era imbarcarlo nella stiva e l'Oscar è stato imballato nel pluriball e chiuso in una scatola di cartone dove è stata posta l'etichetta per monitorare l'oggetto.

All'arrivo, tuttavia, la scatola non è stata trovata.

I dubbi dell'amico e collega

Il suo co-regista David Borenstein, che ha condiviso quanto accaduto sui social, ha scritto: "Ho controllato e non ho trovato un altro singolo caso di qualcuno costretto a imbarcare come bagaglio in stiva un Oscar. Pavel sarebbe stato trattato nello stesso modo se fosse stato un attore famoso? O qualcuno che parla inglese in modo fluente?".

Il documentario Mr. Nobody Against Putin racconta quello che accade a Pavel "Pasha" Talankin, un insegnante russo in una scuola elementare dopo l'invasione dell'Ucraina del 2022. Talankin rileva come il sistema educativo si sia modificato, adottando elementi propagandistici caratterizzati dal nazionalismo.