Oscar 2026: Steven Spielberg stabilisce un nuovo record di nomination

Steven Spielberg ha stabilito un nuovo record grazie alla nomination ricevuta da Hamnet come Miglior Film.

Il regista è infatti coinvolto come produttore, arrivando così a ben 14 candidature ai premi dell'Academy in questa ambita categoria che, ogni anno, celebra il meglio del cinema mondiale.

Il primato stabilito da Steven Spielberg

Le precedenti nomination ottenute dal filmmaker nella categoria Miglior Film sono state ottenute da opere molto amate come E.T. L'Extraterrestre, Il colore viola, Schindler's List, Salvate il soldato Ryan, Munich, Lettere da Iwo Jima, War Horse, Lincoln, Il ponte delle spie, The Post, West Side Story, The Fabelmans e Maestro.

La nomination ottenuta grazie a Hamnet - Nel Nome Del Figlio, il film diretto da Chloe Zhao, è inoltre la terza ottenuta senza essere coinvolto dietro la macchina da presa.

Amblin ha celebrato il nuovo record con un post sui social:

L'accoglienza riservata a Hamnet

L'adattamento del romanzo scritto da Maggie O'Farrell, in totale, ha ottenuto otto nomination agli Oscar (qui potete trovare la lista completa), tra cui quella per la regista Chloé Zhao e per Jessie Buckley, candidata nella categoria Migliore Attrice Protagonista.

Sul grande schermo si racconta la storia delle difficoltà affrontate dalla moglie di Shakespeare dopo la perdita del figlio Hamnet, che aveva 11 anni, a causa della peste.

Tra le pagine si segue infatti quello che accade ad Agnes dopo che un'epidemia colpisce Stratford. William non riesce a tornare in tempo da Londra per assistere alla morte del figlio e il lutto ha delle conseguenze devastanti sull'intera famiglia.

Nel cast ci sono, oltre a Jessie Buckley, anche Paul Mescal, Emily Watson e Joe Alwyn.