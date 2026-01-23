Oscar 2026: dove vedere i film candidati in streaming o al cinema

Ora che le nomination agli Oscar sono state rivelate, scopriamo insieme dove è possibile vedere tutti i film candidati, tra offerte in streaming e pellicole appena uscite nelle sale

Nella giornata di ieri sono state annunciate le nomination alla 98esima edizione dei Premi Oscar, con I Peccatori che ha fatto la storia conquistato ben 16 nomination, un record per la manifestazione.

La cerimonia di premiazione della 98esima edizione degli Academy Awards, si svolgerà la notte del 15 marzo 2026, al Dolby Theatre di Hollywood a Los Angeles. Conan O'Brien sarà il conduttore della serata per il secondo anno consecutivo.

Nell'attesa, cerchiamo di fare il punto su dove poter vedere tutti o quasi i film candidati, dal succitato I Peccatori a Una battaglia dopo l'altra, da Frankenstein a Sentimental Value, il film norvegese che ha strappato ben 9 candidature agli Academy Awards.

I Peccatori (16 nomination)

La pellicola di Ryan Coogler è la favorita, con il record assoluto di candidature, tra cui Miglior film, miglior attore a Michael B. Jordan, miglior sceneggiatura. Ambientato negli anni '20, il film racconta di due fratelli (entrambi interpretati da Jordan) che tornano nella loro città per aprire un locale. La sera dell'apertura sarà teatro di orrori indicibili. Il film mette insieme una precisa ricostruzione storica mescolando diverse suggestioni horror prese dal mondo vampiresco. I peccatori è disponibile a pagamento (11,99 euro) su vari store digitali come Amazon Prime Video, Rakuten TV, Apple TV Store, TIM Vision o CHILI e dal 26 gennaio su Sky Cinema e NOW.

Una battaglia dopo l'altra (13 nomination)

Paul Thomas Anderson torna con questa storia ispirata al romanzo Vineland di Thoams Pynhcon e con un ispirato Leonardo DiCaprio nei panni di un padre dedito alle droghe in cerca della figlia rapita. Nomination anche per Benicio Del Toro e Sean Penn, oltre che per Teyana Taylor. Può essere l'occasione per Anderson di accaparrarsi il suo primo Oscar dopo ben 14 nomination? Il film è in streaming su HBO Max e Amazon Prime Video in abbonamento, su TIM Vision da 3,99 euro e anche su Sky Cinema e NOW.

Frankenstein (9 nomination)

L'ultima opera di Guillermo del Toro è il sogno che aveva nel cassetto fin da quando era bambino, ovvero l'adattamento del celebre romanzo gotico di Mary Shelley. Opportunamente diviso in due parti, il film regge grazie alle interpretazioni del suo cast, tra cui svetta un Jacob Elordi nei panni della Creatura fresca di nomination agli Oscar. Frankenstein è in streaming su Netflix.

Marty Supreme (9 nomination)

È il film sul quale l'astro nascente di Timothee Chalamet sta puntando davvero molto per arrivare a conquistare il suo primo Oscar in carriera dopo averlo sfiorato in diverse occasioni. Il film è anche il primo diretto da Josh Safdie dopo la "separazione" dal fratello Benny ed è disponibile nelle sale cinematografiche italiane dal 22 gennaio scorso.

Sentimental Value (9 nomination)

Il norvegese Joachim Trier, dopo aver convinto tutti con La persona peggiore del mondo, torna a dirigere Renate Reinsve in questa opera potente e appunto "sentimentale" che parla del mondo dell'arte, del cinema e della recitazione senza rinunciare al dramma familiare che attanaglia i suoi protagonisti. Incetta di nomination per il cast, e per Trier alla regia. Sentimental Value, nominato anche come Miglior film, è al cinema in Italia dal 22 gennaio scorso.

Hamnet - Nel nome del figlio (8 nomination)

Il film, tratto dall'omonimo libro della scrittrice nordirlandese Maggie O'Farrell (che ha co-scritto anche la sceneggiatura), affronta il lutto di William Shakespeare e della moglie Agnes che perdono il loro figlio fornendo al contempo al drammaturgo lo spunto per la creazione di un'opera immortale: l'Amleto. Con la Premio Oscar Chloe Zhao nominata per la regia e la sceneggiatura non originale, Hamnet - Nel Nome Del Figlio uscirà nelle sale italiane il 5 febbraio prossimo.

Bugonia (4 nomination)

La quarta collaborazione consecutiva tra Emma Stone e Yorgos Lanthimos ha dato nuovamente i suoi frutti. Dopo il successo di Povere Creature!, l'attrice già due volte Premio Oscar è nuovamente candidata come miglior attrice, anche se le sue chance di vittoria non sono così alte come in passato a questa tornata. Il film è il remake del sudcoreano Save the Green Planet! uscito nel 2003. Bugonia arriverà su Sky Cinema e in streaming su NOW a partire dal 4 febbraio.

L'agente segreto (4 nomination)

Grande colpo per il Brasile che con L'agente segreto conquista quattro meritate nomination agli Oscar di quest'anno. Su tutte svetta la candidatura di Wagner Moura, che dopo essere diventato il primo brasiliano vincitore di un Golden Globe potrebbe bissare con il premio più ambito. Il film racconta nello stile delle spy-story il dramma di un Paese dilaniato dalla dittatura militare interna e di un padre che cerca disperatamente di ricongiungersi con il figlio piccolo dopo la morte della madre. L'agente segreto uscirà al cinema il 29 gennaio prossimo.

F1 - Il film (4 nomination)

Uno dei successi della scorsa estate, con questo progetto Brad Pitt ha saputo trasportare gli spettatori all'interno della Formula 1 moderna, con riprese mozzafiato e inseguimento emozionanti. Tra i produttori c'è anche il sette volte Campione del Mondo Lewis Hamilton, con Pitt anche candidato tra i produttori. F1 è attualmente in streaming su Apple TV, che lo ha prodotto, ma si trova anche su TIM Vision, Google Play e altre piattaforme a partire da 13,99 euro.

Train Dreams (4 nomination)

È il film piccolo, indipendente che sembra aver convinto i giurati. Tratto dal romanzo di Denis Johnson, racconta la storia di un uomo, un onesto lavoratore interpretato da Joel Edgerton, che vede scorrere la propria vita senza mai diventarne davvero una parte attiva, ma subendo spesso le sorti di un destino avverso e inaccettabile. Prodotto da Netflix, lo trovate in streaming sulla piattaforma digitale.

Tra gli altri film nominati agli Oscar e già disponibili alla visione o in arrivo prossimamente ci sono anche KPop Demon Hunters (Netflix), Elio (Disney+ e Sky Cinema), Weapons (Sky Cinema e NOW), Jurassic World - La Rinascita (Sky Cinema e NOW) e Un semplice incidente (in arrivo su Sky Cinema a marzo).