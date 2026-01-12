Golden Globes 2026, Wagner Moura è il primo brasiliano a vincere il premio come miglior attore drammatico

Dopo aver trionfato al Festival di Cannes 2025, la star de L'agente segreto è entrato nella storia nell'edizione 2026 dei premi assegnati a Hollywood.

La star de L'agente segreto, Wagner Moura, ha vinto il Golden Globe come miglior attore in un film drammatico nel corso della cerimonia di premiazione andata in scena nella notte a Los Angeles, entrando nella storia come primo attore brasiliano di sempre a vincere in tale categoria.

Si tratta del secondo riconoscimento importante a livello internazionale per Wagner Moura dopo il Prix d'interprétation masculine al Festival di Cannes lo scorso anno, sempre in relazione alla sua performance ne L'agente segreto.

Il ringraziamento di Wagner Moura per il Golden Globe

"L'agente segreto è un film sulla memoria, o sulla mancanza di memoria, e sul trauma generazionale" ha dichiarato Moura "Credo che, se il trauma può essere trasmesso di generazione in generazione, anche i valori possano esserlo".

L'attore ha proseguito: "Quindi, questo è per coloro che restano fedeli ai propri valori nei momenti difficili". Wagner Moura era candidato insieme a Joel Edgerton per Train Dreams, Oscar Isaac per Frankenstein, Dwayne Johnson per The Smashing Machine, Michael B. Jordan per I peccatori e Jeremy Allen White per Springsteen - Liberami dal nulla.

In precedenza, Wagner Moura era stato candidato nella categoria come miglior attore in una serie tv drammatica per il suo lavoro in Narcos. Nella categoria miglior attore in un film drammatico, Wagner Moura è diventato il primo attore brasiliano ad essere candidato e il primo a vincere il premio.

La storia de L'agente segreto

Ambientato in Brasile nel 1977 sotto il regime militare, L'agente segreto racconta la storia di un esperto di tecnologia e dissidente politico (Wagner Moura) che tenta di fuggire dalle persecuzioni e resistere ad un regime autoritario e ingannevole.

Diretto da Kleber Mendonça Filho, il film ha debuttato con enorme successo al Festival di Cannes, aggiudicandosi la maggior parte dei premi: da quello al miglior attore per Moura al miglior regista per Mendonça Filho oltre all'Art House Cinema Award e al Premio FIPRESCI come miglior film.