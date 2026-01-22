Oscar 2026: come seguire l'annuncio delle nomination oggi a partire dalle 14:30

Anche se l'Italia è stata esclusa dalla corsa per il miglior film straniero, oggi sta consumarsi una delle tappe principali della stagione dei premi. A partire dalle 14:30 (ora italiana) verranno annunciate le nomination agli oscar 2026.

Il Samuel Goldwyn Theater di Los Angeles, quartier generale dell'Academy of Motion Picture Arts & Science, tornerà a essere al centro del mondo per una manciata di minuti per scoprire quali tra i favoriti di quest'annata - Una battaglia dopo l'altra, Hamnet e I peccatori - otterrà il maggior numero di candidature.

Gli attori Danielle Brooks e Lewis Pullman annunceranno i componenti di tutte e 24 le categorie in diretta streaming. Quest'anno segna il debutto di una nuova categoria, quella per il Miglior Casting. Un'altra nuova categoria, quella per i Migliori Stunt, si aggiungerà alla lista delle nomination per la 100ª edizione degli Academy Awards del 2028, riservata ai film usciti nel 2027.

Leonardo DiCaprio in una scena di Una battaglia dopo l'altra

Come seguire l'annuncio delle nomination dall'Italia

Ecco come seguire l'annuncio delle candidature in streaming dall'Italia a partire dalle ore 14:30. L'annuncio verrà trasmesso in streaming sui siti Oscar.com e Oscars.org e nei canali social dell'Academy inclusi TikTok, Instagram, YouTube e Facebook. Negli USA verrà trasmesso in diretta su Good Morning America, sulla ABC, e sarà disponibile in streaming su ABC News Live, Disney+ e Hulu.

Le nomination saranno annunciate in due fasi: la prima sessione si terrà alle 14:30. La seconda sessione di nomination sarà annunciata alle 14:41.

La diretta potrà essere seguita su YouTube nel seguente video.

L'elenco delle categorie delle nomination agli Oscar 2026

Ecco l'elenco delle categorie i cui candidati verranno annunciati in due tranche, la prima verrà annunciata alle ore 14:30. L'elenco non è in origine di presentazione.

Miglior attore non protagonista

Miglior attrice non protagonista

Miglior cortometraggio d'animazione

Migliori costumi

Miglior cortometraggio live action

Miglior trucco e acconciatura

Miglior colonna sonora originale

Miglior sceneggiatura non originale

Miglior sceneggiatura originale

Alle ore 14:41 verrà completata la lista delle candidature con tutte le categorie mancanti.

Miglior attore protagonista

Miglior attrice protagonista

Miglior film d'animazione

Miglior film

Miglior cast

Miglior fotografia

Miglior regia

Miglior documentario

Miglior cortometraggio documentario

Miglior montaggio

Miglior film internazionale

Miglior canzone originale

Miglior scenografia

Miglior sonoro

Migliori effetti visivi

Per approfondire potete leggere la nostra analisi sui favoriti agli Oscar 2026. Ma cerimonia di consegna degli Academy Awards 2026 sarà condotta da Conan O'Brien e si terrà nella notte tra domenica 15 marzo e lunedì 16 marzo 2026 presso il Dolby Theater di Los Angeles.