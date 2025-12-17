Rob Reiner, Billy Crystal e Larry David ricordano il regista: "Era un maestro narratore"

Alcuni degli amici più stretti del regista di Stand by Me e Harry, ti presento Sally hanno scritto un comunicato congiunto per ricordarlo.

Un gruppo di collaboratori più stretti di Rob Reiner, del quale fanno parte Billy Crystal, Larry David, Albert Brooks e Martin Short, hanno diffuso un comunicato congiunto in ricordo del cineasta e di sua moglie Michele Singer.

Crystal e David sono tra i primi ad essere accorsi alla casa di Rob Reiner dopo la diffusione della notizia dell'uccisione del regista e della moglie nella giornata di domenica a Brentwood, in California.

Il messaggio in ricordo di Rob Reiner

"Assorbendo tutto ciò che aveva imparato da suo padre Carl e dal suo mentore Norman Lear, Rob Reiner non è stato solo un grande attore comico, ma è diventato un maestro narratore" si legge nel comunicato affidato all'Associated Press da Billy Crystal e gli altri amici di Reiner.

Rob Reiner in una scena di Mai così vicini

"Non esiste un altro regista con la sua stessa versatilità. Dalla commedia al dramma, dal mockumentary al documentario, era sempre al massimo della sua forma. Incantava il pubblico. Il pubblico si fidava di lui. E faceva la fila per vedere i suoi film. Il suo tocco comico era ineguagliabile, il suo amore per la musicalità perfetta dei dialoghi e la sua capacità di affinare il filo del dramma erano semplicemente eleganti".

L'addio a Rob Reiner e Michele Singer

Il comunicato, firmato anche dal regista Barry Levinson, dallo sceneggiatore Alan Zweibel, dal compositore Marc Shaiman e dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Spagna James Costos, descrive Rob Reiner come 'un cittadino appassionato e coraggioso' e Singer come la sua partner perfetta.

"Forti e determinati, Michele e Rob Reiner hanno dedicato gran parte delle loro vite al miglioramento dei nostri concittadini. Insieme erano una forza speciale, dinamici, generosi e fonte di ispirazione. Eravamo loro amici, e ci mancheranno per sempre". Il comunicato si chiude con una citazione da La vita è meravigliosa, uno dei film preferiti di Rob Reiner: "'La vita di ogni uomo tocca quella di tante altre persone e, quando non c'è più, lascia un vuoto terribile, non è vero?'. Non avete idea".