Oscar 2026: l'Academy annuncia che solo 2 canzoni nominate saranno eseguite live

I produttori della cerimonia di premiazione degli Oscar 2026 hanno preso una decisione che sembra destinata a far discutere molto. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha infatti confermato che solo 2 delle canzoni nominate verranno eseguite dal vivo durante la serata in programma il 15 marzo.

I motivi della decisione dell'Academy

La scelta sembra sia stata presa a causa dei limiti di tempo imposti dalla diretta televisiva e per i cambiamenti strutturali effettuati sulla cerimonia nelle ultime settimane.

L'Academy, in una lettera che ha inviato ai nominati della categoria, ha voluto sottolineare che la consegna del premio avverrà durante la cerimonia della 98esima edizione trasmessa dal vivo in tv, che avrà una durata totale di 3 ore e 30 minuti. I brani scelti per essere eseguiti dal vivo sono Golden, tratto dalla colonna sonora di KPop Demon Hunters, e I Lied to You, composto per il film I Peccatori diretto da Ryan Coogler.

A essere esclusi sono quindi Dear Me, nominato grazie al documentario Diane Warren: Relentless, Train Dreams eseguito da Nick Cave e Bryce Dessner per l'omonimo film con Joel Edgerton (che si può vedere su Netflix), e Sweet Dreams of Joy di Nicholas Pike che è stato realizzato per Viva Verdi!.

Il sostegno agli artisti

Secondo i produttori della serata, ogni canzone nominata sarà introdotta con un segmento realizzato con scene del film e offrendo il contesto per cui è stata realizzata, oltre a mostrare dei momenti del dietro le quinte per celebrare e spiegare il processo che ha portato alla sua creazione e l'obiettivo che si voleva raggiungere.

I nominati, inoltre, riceveranno il sostegno dell'Academy attraverso le piattaforme digitali e usando alcune collaborazioni con realtà come Spotify.

A firmare la missiva ricevuta dai nominati sono stati i produttori Raj Kapoor, Katy Mullan e Taryn Hurd.