Oscar 2025: i pronostici della redazione di Movieplayer live alle ore 17:00

In vista della cerimonia di consegna degli Oscar 2025, il toto statuetta impazza ovunque. Anche la redazione di Movieplayer non può esimersi dal fare il punto sulla situazione indicando possibili vincitori e sconfitti e svelando i nostri Oscar ideali.

L'appuntamento è alle ore 17:00 su Youtube (trovate il video di seguito) con Antonio Cuomo, Erika Sciamanna e Damiano Panattoni per fare le previsioni dell'ultima ora con l'intervento degli utenti che vorranno intervenire nei commenti per esprimere le loro preferenze. Seguiteci per scoprire chi tra Adrien Brody e Ralph Fiennes dovrebbe vincere l'Oscar come miglior attore protagonista secondo noi o se il delicato Flow - Un mondo da salvare, favorito tra i film d'animazione, merita di sconfiggere Inside Out 2 e Il robot selvaggio.

Un'edizione combattuta

Tutti i candidati agli Oscar 2025 nella foto di rito

Mai come quest'anno vige l'incertezza su molte delle categorie principali degli Oscar. La stagione dei premi ha indicato come possibili trionfatori Anora, Conclave o The Brutalist, che potrebbero spartirsi i premi principali, ma oursider come il Timothée Chalamet, eccelso Bob Dylan di A Complete Unknwown, o la scatenata Demi Moore del controverso _The Substance potrebbero scompigliare le carte in tavola.

Nell'attesa della cerimonia di consegna degli Oscar 2025, potete leggere il nostro approfondimento con le previsioni nelle categorie principali. La 97° edizione degli Oscar si terrà a Los Angeles al Dolby Theatre nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2025.