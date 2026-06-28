Survive stasera su Rai 4: trama, cast, durata e curiosità del thriller post-apocalittico

Questa sera, domenica 28 giugno, alle 21:20 su Rai 4, va in onda Survive, thriller post-apocalittico diretto da Frédéric Jardin che unisce fantascienza, disaster movie e survival. Il film racconta la lotta per la sopravvivenza di una famiglia dopo un improvviso collasso globale causato dal cambiamento dell'asse terrestre. Ecco la trama, il cast, la durata e alcune curiosità sulla pellicola che porta sullo schermo un mondo ormai privo di regole e tecnologia.

Trama del film: quando l'oceano scompare

La vicenda si apre a bordo dello yacht Orca, dove Julia e il marito Tom - un'oceanografa e un medico - stanno festeggiando il tredicesimo compleanno del figlio Ben insieme alla sorella maggiore Cassie, nelle acque caraibiche. L'atmosfera idilliaca viene bruscamente interrotta prima da un insolito attacco da parte di alcune balene aggressive, e successivamente da una violentissima tempesta magnetica che fa perdere i sensi all'intero equipaggio.

Al loro risveglio, la famiglia fa una scoperta agghiacciante: lo yacht è incagliato sulla cima di una roccia e l'intero oceano è letteralmente sparito, prosciugato a causa dell'inversione dei poli terrestri, lasciando al suo posto un immenso e arido deserto di sabbia. Riusciti a mettersi in contatto radio con un sottomarino, i protagonisti scoprono che l'unico modo per salvarsi è intraprendere una faticosa traversata a piedi sui fondali marini emersi per raggiungere il mezzo di soccorso.

Julia e il marito Tom con i figli Ben e Cassie

La vera sfida, oltre alla scarsità di risorse, sarà il fattore tempo: l'acqua è destinata a ritornare in modo ancora più violento. Durante il cammino, la madre Julia dovrà lottare con le unghie e con i denti per proteggere i suoi figli non solo dalle fameliche e mostruose creature degli abissi rimaste in superficie, ma anche dalla follia di altri sopravvissuti umani e sciacalli disposti a tutto pur di sopravvivere.

Cast, durata curiosità e dietro le quinte del survival thriller

Nei panni della determinata protagonista Julia troviamo la talentuosa attrice belga Émilie Dequenne, nota per il suo storico esordio in Rosetta dei fratelli Dardenne. Accanto a lei, nel ruolo del marito Tom, c'è l'attore tedesco Andreas Pietschmann, volto celebre e amatissimo dal grande pubblico per l'enigmatico ruolo di Jonas nella serie cult di Netflix Dark. I giovani figli sono interpretati da Lisa Delamar e Lucas Ebel.

Survive dura novanta minuti e terminerà alle 22:50 lasciando spazio al film A Quiet Place II. Per ricreare visivamente l'inquietante e suggestivo fondale oceanico prosciugato, la produzione ha scelto di girare gran parte delle scene in esterni nelle aree desertiche e selvagge del Marocco, capaci di restituire quel senso di isolamento totale e aridità richiesto dalla sceneggiatura.

Anche se si sviluppa come un classico thriller d'azione e sopravvivenza, il cammino dei protagonisti sul fondo del mare mostra costantemente i segni dell'impatto umano: la terra desolata è infatti disseminata di rifiuti plastici, barili tossici e relitti, trasformando il film in un velato monito ecologista sulle ferite inflitte dall'uomo al nostro pianeta.